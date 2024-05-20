Эксперт Калемберг: мошенники предлагают пройти флюорографию за счет средств ОМС

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Мошенники начали предлагать россиянам пройти флюорографию в одной из ближайших поликлиник за счет средств ОМС. Схема используется с целью хищения платежных данных и получения доступа к порталу "Госуслуги", сообщил эксперт Денис Калемберг.

"Звонящий предлагает выбрать для прохождения ближайшую поликлинику (из числа реальных медицинских учреждений), выбрать дату и время приема, и для подтверждения записи просто назвать код из СМС", – приводит слова эксперта РИА Новости.

Назвав код из сообщения, человек может подтвердить транзакцию по списанию средств или предоставить злоумышленникам доступ к "Госуслугам". После этого мошенники могут оформить микрозаймы в МФО, а также передать данные о счетах и документах другим злоумышленникам для дальнейших атак, предупредил Калемберг.

Ранее стало известно, что доля утечек личных данных выросла в России до 72% в первом квартале 2024 года. За первые 2,5 месяца 2024 года утекли данные о 170 компаниях, что составляет 40% от всего числа атак в 2023 году.

