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20 мая, 08:32

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Эксперт Калемберг: мошенники предлагают пройти флюорографию за счет средств ОМС

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с флюорографией

Фото: 123RF/sasun1990

Мошенники начали предлагать россиянам пройти флюорографию в одной из ближайших поликлиник за счет средств ОМС. Схема используется с целью хищения платежных данных и получения доступа к порталу "Госуслуги", сообщил эксперт Денис Калемберг.

"Звонящий предлагает выбрать для прохождения ближайшую поликлинику (из числа реальных медицинских учреждений), выбрать дату и время приема, и для подтверждения записи просто назвать код из СМС", – приводит слова эксперта РИА Новости.

Назвав код из сообщения, человек может подтвердить транзакцию по списанию средств или предоставить злоумышленникам доступ к "Госуслугам". После этого мошенники могут оформить микрозаймы в МФО, а также передать данные о счетах и документах другим злоумышленникам для дальнейших атак, предупредил Калемберг.

Ранее стало известно, что доля утечек личных данных выросла в России до 72% в первом квартале 2024 года. За первые 2,5 месяца 2024 года утекли данные о 170 компаниях, что составляет 40% от всего числа атак в 2023 году.

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