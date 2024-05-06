Милонов объяснил, как раздел знакомств на "Госуслугах" будет вычислять мошенников

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Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, как специальный раздел для знакомств на "Госуслугах" будет вычислять мошенников и "профурсеток". Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, каждая запись будет подтверждена через ресурс "Госуслуг", она аутентична, ее сложно подделать. Так ресурс будет допускать только анкеты живых и настоящих людей. Кроме того, анкеты женатых граждан будут автоматически блокироваться, сказал Милонов.

В свою очередь, клинический психолог Станислав Самбурский заявил, что идею создать раздел для знакомств на "Госуслугах" оценит старшее поколение, которое ищет серьезные отношения. Об этом сообщает Life.ru.

Он считает, что молодым людям знакомиться проще и без специальных сервисов, к тому же у них больше социальных контактов. Однако после 30 лет процесс знакомства становится сложнее, подчеркнул специалист.

Психолог объяснил это тем, что у взрослых людей теряется навык знакомства и за годы приобретен "собственный багаж переживаний". Им также сложнее завязать разговор, который мог быть вывести к более серьезным отношениям, подчеркнул Самбурский.

Он рассказал, что преимущество дейтинг-приложений в том, что люди могут "проскочить" этап очного знакомства, поскольку онлайн-собеседника можно заблокировать. Это ощущение дает возможность преодолеть социальную тревожность и завязать знакомства тем, кто испытывает дискомфорт при общении вживую, прокомментировал эксперт. Однако, продолжил он, в Сети также можно попасться на мошенников, но за счет "Госуслуг" этот риск будет минимизирован.

"Я уверен, что знакомства через "Госуслуги" помогут взрослому населению нашей страны откинуть страх перед знакомствами и найти свою вторую половинку. Изучение новых платформ становится сложным с возрастом, а сервис знакомств, внедренный в "Госуслуги", не потребует времени на установку и изучение", – резюмировал собеседник издания.

Идею создать на портале госуслуг раздел, посвященный знакомствам, Милонов предложил 6 мая. С его слов, в последние годы из России ушли иностранные сервисы для знакомств из-за давления Запада, но в стране сохранилась сфера для онлайн-поиска пары. Он считает необходимым создать проверенное и надежное приложение, поэтому раздел на "Госуслугах" станет, по его мнению, логичной мерой.