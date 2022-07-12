Психолог назвала плюсы и минусы знакомств в интернете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Психолог Лариса Милованова заявила, что легкость и доступность являются главными преимуществами знакомства в соцсетях. Об этом сообщает "Радио 1".
"Виртуальное общение не предполагает усилий – не надо куда-то ехать, тратить время, можно всегда оперативно получить обратную связь. Кроме этого, мы снимаем зажимы и блоки, которые у нас есть в реальной жизни", – пояснила эксперт.
Также плюсом в таком знакомстве Милованова назвала возможность публикации старых фото. Так, пользователь может выложить такой снимок, отредактировав его в разных программах. Таким образом можно будет привлечь внимание других пользователей в Интернете.
Рассказывая о минусах, психолог отметила, что главный из них заключается в том, что изначально девушка не ставит определенной цели знакомства.
"Женщина, которая регистрируется на сайте знакомств, часто ставит размытую цель: желание познакомиться. У мужчины более конкретная и суженая цель: довольно часто он там только для секса или общения. Женщина хочет большей включенности – в этом получается ее разочарованность", – пояснила специалист.
По ее словам, на сайтах знакомств нередко обманывают мужчины – они могут обращаться за материальной помощью. При этом злоумышленники предпочитают выдавать себя за врачей или психологов.
Милованова порекомендовала обращать внимание на то, как общается мужчина. Так, если он достаточно любезен и заваливает комплиментами, следует быть осторожнее.
Ранее психолог и коуч по женскому пикапу Элена Гамаюн рассказала, как подготовиться к встрече после онлайн-знакомства.
По словам эксперта, перед тем как идти на свидание, желательно созвониться с человеком по видеозвонку. Кроме того, на самой встрече нельзя оставлять без присмотра свои вещи, сумочку и телефон.
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