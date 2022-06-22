Коуч по пикапу рассказала, как подготовиться к встрече после онлайн-знакомства

Фото: depositphotos/luckybusiness
Женщина должна проверить мужчину и убедиться в его адекватности перед встречей после онлайн-знакомства. Об этом "Вечерней Москве" рассказала психолог, коуч по женскому пикапу Элена Гамаюн.
По словам эксперта, перед тем как идти на свидание, желательно созвониться с человеком по видеозвонку.
"Если при таком контакте женщина не почувствует ничего опасного и внешность мужчины ее не оттолкнет, то первый фильтр пройден", – рассказала она.
Кроме того, на самой встрече нельзя оставлять без присмотра свои вещи, сумочку и телефон.
"Также нужно внимательно наблюдать за мужчиной. Важно отметить, как он себя ведет, какой у него культурный уровень, интеллект, манера общения", – добавила Гамаюн.
Ранее эксперт по языку тела Джуди Джеймс рассказала, как произвести хорошее впечатление с первого взгляда. По ее словам, для положительного эффекта необходимо придать естественный вид осанке. Для этого при ходьбе надо опускать плечи вниз, а не назад. Кроме того, Джеймс советует немного наклонять голову.
В свою очередь стилист Эллис Рэнсон назвала элементы одежды, которые могут быть неуместны на первом свидании. По мнению эксперта, следует воздержаться от акцентов на грудь, отказавшись от топов с глубоким декольте. Вместо этого можно подчеркнуть шею. Не рекомендует Рэнсон и пускаться в эксперименты накануне встречи, например менять прическу или пробовать новые тренды в одежде. Выбирать следует наиболее комфортные вещи и внешний вид.
"The City. Гид": места для свиданий
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: