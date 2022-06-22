Коуч по пикапу рассказала, как подготовиться к встрече после онлайн-знакомства

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Женщина должна проверить мужчину и убедиться в его адекватности перед встречей после онлайн-знакомства. Об этом "Вечерней Москве" рассказала психолог, коуч по женскому пикапу Элена Гамаюн.

По словам эксперта, перед тем как идти на свидание, желательно созвониться с человеком по видеозвонку.

"Если при таком контакте женщина не почувствует ничего опасного и внешность мужчины ее не оттолкнет, то первый фильтр пройден", – рассказала она.

Кроме того, на самой встрече нельзя оставлять без присмотра свои вещи, сумочку и телефон.

"Также нужно внимательно наблюдать за мужчиной. Важно отметить, как он себя ведет, какой у него культурный уровень, интеллект, манера общения", – добавила Гамаюн.

Ранее эксперт по языку тела Джуди Джеймс рассказала, как произвести хорошее впечатление с первого взгляда. По ее словам, для положительного эффекта необходимо придать естественный вид осанке. Для этого при ходьбе надо опускать плечи вниз, а не назад. Кроме того, Джеймс советует немного наклонять голову.

В свою очередь стилист Эллис Рэнсон назвала элементы одежды, которые могут быть неуместны на первом свидании. По мнению эксперта, следует воздержаться от акцентов на грудь, отказавшись от топов с глубоким декольте. Вместо этого можно подчеркнуть шею. Не рекомендует Рэнсон и пускаться в эксперименты накануне встречи, например менять прическу или пробовать новые тренды в одежде. Выбирать следует наиболее комфортные вещи и внешний вид.

