Израильские ученые изобрели самый точный способ распознать ложь

Израильские ученые смогли экспериментально подтвердить, что по сокращениям лицевых мышц можно понять, когда человек говорит неправду. На этом принципе они построили систему, которая по точности превосходит все другие существующие сегодня детекторы лжи. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Главный герой американского сериала "Обмани меня" ("Lie to Me", 2009) доктор Кэл Лайтман был способен распознавать ложь по микромимике – едва заметным подергиваниям бровей и уголков губ, нервным жестам, направлению взгляда и так далее. При написании сценария авторы отталкивались от публикаций реального психолога Пола Экмана, который выдвинул теорию о взаимосвязи вранья и непроизвольных движений тела. Концепцию многократно подвергали критике, но группа израильских ученых недавно нашла ей подтверждение.

Нейрофизиологи из Тель-Авивского университета использовали накладные датчики, способные отслеживать даже самые незначительные сокращения мышц – обычно их применяют в медицине, спорте, для мониторинга сна и других целей. Наклейки с электродами закрепляли на лицах 40 добровольцев, которые принимали участие в простом эксперименте. Добровольцев разбивали на пары "лжец-эксперт" и усаживали друг напротив друга.

На "лжецов" надевали наушники и наклеивали электроды. Затем звучало слово: либо "линия", либо "дерево", а доброволец произносил вслух любое из них, самостоятельно делая выбор – сказать правду или солгать. Второй участник эксперимента пытался отделить истину от лжи; это же делала и компьютерная система, в которую поступали данные с лицевых датчиков, закрепленных возле губ и над бровями.

Добровольцы-"эксперты" показали невысокий процент распознавания вранья, как это и происходит в реальной жизни. Зато нейросеть, анализирующая сигналы с электродов, сумела в 73% случаев дать правильный ответ – говорит ли человек правду или нет.



По заявлению авторов исследования, такой точности не может достичь ни один существующий сегодня детектор лжи. Побочно выяснилась интересная деталь: люди выдают обман как минимум двумя разными способами. У одних "врунов" при этом сокращаются мышцы щек, у других – брови. Людей, совмещающих оба способа, не обнаружилось.



Исследователи сделали из эксперимента два вывода. Во-первых, доктор Лайтман из сериала оказался прав и по микромимике действительно можно распознать обман. Правда, живые люди на это вряд ли способны (разве что Лайтман был человеком с фантастически острым зрением и невероятными навыками анализа), а вот машины – запросто.



Мало того, в опыте использовались только две лицевые зоны, и ученые теперь планируют новый эксперимент с увеличенным количеством датчиков – они надеются повысить точность распознавания до 95–100%. Во-вторых, вероятно, после обучения системы наклейки с электродами могут и вовсе не понадобиться: алгоритм сможет выявлять микромимику по видеозаписи. То есть нейросеть будет работать с изображением – именно так, как делал персонаж сериала. Через несколько лет у служб безопасности полиции, банков, аэропортов полностью исчезнет потребность в сложном оборудовании: достаточно будет записать беседу на видео, и программа, проанализировав мимику, сможет точно определить, где ложь, а где правда.

Единственное, что пока не очень понятно: как поведет себя алгоритм, столкнувшись с профессиональным вруном? Речь идет необязательно о разнообразных жуликах, но и, например, об актерах, которые всю свою карьеру только и занимаются тем, что максимально убедительно произносят текст, не являющийся правдой. Распознает ли нейросеть, что, когда Ромео на сцене восклицает: "Люблю тебя, Джульетта!", он на самом деле не испытывает романтических чувств к партнерше по спектаклю?

В современном мире едва ли не все сложные технологии рано или поздно оказываются встроенными в смартфоны. Это значит, что распознавание лжи наверняка можно будет использовать для видеозвонков, а со временем и для голосовых вызовов. Тогда телефонное мошенничество потеряет всякий смысл и полностью исчезнет. Хотя…

