Врач рассказала, от каких эмоций образуются мимические морщины

Культ молодости все еще не сдает позиции, несмотря на то что во всем мире приветствуется курс в сторону естественной красоты. Мы выяснили, каких морщин не стоит бояться и как эмоции влияют на рельеф нашей кожи.



Следы на лице

Главное, от чего стремятся избавиться в погоне за вечной молодостью, – это морщины. Именно их принято считать основным признаком возраста. По словам врача-косметолога Елены Романенко, появление морщин может быть связано, в частности, с типом старения лица, неправильным косметическим уходом, мимическими привычками, эмоциональными особенностями, психологическим состоянием человека.





Елена Романенко врач-косметолог Мимические мышцы одним концом крепятся к костям черепа, а другим вплетаются в кожу. Когда мы испытываем какую-то эмоцию, то они сокращаются, при этом перемещая кожу на лице и закладывая ее в складку.

В молодом возрасте мышца расслабляется и возвращается в исходное состояние, стоит лишь сменить эмоцию. А с возрастом избыточная мимика оставляет все более глубокие следы на лице. По словам эксперта, формируется устойчивый зажим, или зона гипертонуса, а кожа над ним закладывается в постоянную заметную складку. Такие заломы уже нельзя "стереть", просто расслабив мышцы. Избыточный тонус не только формирует морщины, но и меняет пропорции и черты лица.



Читаем эмоции

Специалисты говорят, что по внешности можно легко определить характер. Как отмечает врач, привычные для человека эмоции накладывают своеобразный отпечаток на выражение его лица. Появляется индивидуальный рисунок морщин. На лицах людей мы читаем радость и печаль, задумчивость и гнев, недовольство и удивление, любовь и ненависть.

"Даже в анатомическом названии мышц лица отражена связь с эмоциями, при которых они включаются. Например, на лбу находится мышца удивления. Она вызывает горизонтальные морщины лба. Мышца, которая сводит брови к переносице, отвечает за выражение гнева", – комментирует Елена Романенко.

Мышца презрения, поднимающая верхнюю губу, усиливает носогубные складки, формирует недовольное лицо. Подбородочная выпячивает и поднимает вверх нижнюю губу, образуя горизонтальную складку на подбородке.





Елена Романенко врач-косметолог Мышца печали, опускающая уголки рта, формирует "морщины Пьеро". Это складочки, идущие от уголков рта вниз. Пирамидальная мышца носа придает лицу плачущее выражение.

Некоторые мимические движения в каком-то смысле действуют даже во благо красоты. Например, мышца трубача включается, когда мы надуваем щеки. Она помогает поддерживать в тонусе нижнюю часть лица. Мышца смеха, которая, по данным врача, выражена у 20% людей, способствует появлению симпатичных ямочек в уголках рта. Скуловые отвечают за улыбку, растягивают уголки рта в стороны и вверх. Правда, таким образом они усугубляют носогубные складки, способствуя появлению "гусиных лапок", но это, по мнению эксперта, морщины со знаком "плюс".

"Мышцы, которые направлены на сжатие, движение вниз, как правило, формируют "отрицательные" морщины и недовольное выражение лица. Так бывает, когда мы хмуримся, сжимаем рот. Если же мимика направлена на расширение, движение вверх, то на лице появляется улыбка, удивление", – продолжает Елена Романенко.

По словам эксперта, если мы часто испытываем какую-то эмоцию, значит, пользуемся одной и той же мышцей. На лице появляется характерное выражение. Срабатывает так называемый принцип обратной мимической связи.



Не только эмоции

Особое внимание в исследованиях, по мнению Елены Романенко, уделяется мышцам, которые отражают отрицательные эмоции. Такие, например, как беспокойство, ненависть, горе, тревожность, грусть. Подобных мышц значительно больше, чем тех, что передают положительные эмоции. Лицо легче всего "запоминает" негативные выражения, создавая при этом рисунок "некрасивых" морщин и добавляя возраста.

Иногда в появлении складок виноваты неправильные мимические привычки. Например, бороздки на лбу и возле глаз возникают из-за близорукости или неверно подобранных очков. Гусиные лапки могут усиливаться от привычки щуриться на солнце. Причина носогубной складки порой кроется в неправильном прикусе или в потере зубов. Межбровная складка не всегда говорит о гневливости человека, иногда она выступает как последствие хронической боли в спине.

"Если мы часто испытываем однообразные эмоции, то выражение лица становится постоянным, будто превращается в маску", – предостерегает врач.

Когда-то дамы старались блокировать любое движение лица, чтобы сохранить его гладким. Однако, по словам врача, мимика необходима – она делает нашу жизнь полноценной.



Ненужные хлопоты

Врач отмечает, что в условиях работы онлайн по видеосвязи наблюдается проблема избыточности мимики. "Это происходит из-за того, что в режиме "говорящая голова" невербально эмоции приходится выражать только мимикой, так как жесты и движения остаются за кадром", – сетует Елена Романенко.

В обычной жизни тоже надо быть настороже – кожа запоминает каждое мимическое движение. Эксперт советует записать себя на видео и сделать выводы, в какие моменты вы излишне хмурите лоб или прищуриваете глаза. Елена Романенко призывает не использовать чересчур активную мимику в ситуациях, когда это не нужно.





Елена Романенко врач-косметолог Подбирайте правильные интонации, взгляд, жесты, чтобы передать необходимые эмоции. Если выражать их так, чтобы все вокруг видели, насколько вам весело или грустно, то складки и морщины попросту впечатываются в кожу, с каждым следующим движением залегая все глубже.

По словам специалиста, хорошо расслабляет зажатые мышцы массаж лица. В домашних условиях можно сделать теплый компресс на лицо и полежать 15 минут. Кроме того, надо почаще расслабляться. В этом помогут любимая музыка, плавание, пешие прогулки и общение с друзьями. Сейчас в борьбе с морщинами стали популярны тейпы – эластичные клейкие ленты, которые фиксируют мышцу и препятствуют образованию складок.

"Тейпы могут быть полезны как профилактика. Если морщины уже явные, то таким способом можно улучшить ситуацию, но полностью избавиться от досадного рельефа не получится", – предостерегает врач.

Также эксперт рекомендует обратить внимание на осанку: она имеет прямую связь с мышцами лица.

"При плохой осанке не может быть радостного выражения лица. Появляется так называемая маска печали: брови и уголки рта опущены, губы поджаты, кожа будто собирается в складки, устремленные вниз", – рассуждает Елена Романенко.

Эксперт обращает внимание на то, что в арсенале современной косметологии есть много способов, которые полностью разглаживают лицо, но это не всегда нужно.





Ольга Романенко врач-косметолог Старое лицо без морщин – это всего лишь старое лицо без морщин. А вот складки, появляющиеся от смеха, делают лицо более открытым и моложавым.

По мнению специалиста, можно перестать улыбаться и научиться сохранять каменное лицо в любых ситуациях, но нужно учитывать и фактор естественного старения. Чтобы нравиться себе в зеркале, надо позаботиться о своем внутреннем состоянии и правильно ухаживать за кожей лица.

