Дерматовенеролог рассказала, как правильно ухаживать за руками осенью

Руки – наша визитная карточка, поэтому заботиться о них надо постоянно. Особенно в межсезонье, когда кожа грубеет от перепада температур. Мы выяснили, как ухаживать за руками, чтобы не навредить своему здоровью.



На передовой

Осенью кожа рук первой принимает очередной климатический вызов. Низкие температуры, сырость, ветер – все это оказывает на нее неблагоприятное влияние. По словам дерматовенеролога Наталии Жовтан, с годами подкожно-жировая клетчатка истончается, что приводит к небольшой скелетизации в области кистей. Такие руки могут выглядеть сухими, обезвоженными. Причем от этой проблемы страдают не только пожилые, но и молодые люди худощавого телосложения.

В холодную погоду стоит носить перчатки, не дожидаясь первых заморозков. Особенно при наличии ярко выраженной реакции кожи на смену температур и резком переходе от лета к осени, как было в этом году. Эксперт советует подобрать для улицы легкие, комфортные трикотажные перчатки – они должны стать обязательным атрибутом, подобно зонтику в дождливую погоду.

Первым базовым принципом ухода за руками дерматовенеролог считает их очищение.





Наталия Жовтан дерматовенеролог Нужно задействовать средства, которые содержат минимальное количество антибактериальных компонентов. Сейчас, когда мы вынуждены несколько раз в день использовать антисептики, лучше выбирать очищающие средства на основе хлоргексидина, нежели гелевые или спиртовые.

Антибактериальное мыло желательно использовать только в случае сильного загрязнения рук. Оно не подходит для ежедневного ухода. Средство для мытья рук лучше выбирать жидкое, с дозатором. Кусок мыла неудобен и не всегда гигиеничен в современных условиях.



Помогает парафин

Второй базовый принцип сезонного ухода за руками, по мнению эксперта, – это своевременное увлажнение и питание. Крем на руки достаточно наносить дважды в день, утром и вечером. Этот несложный ритуал можно совмещать с уходом за кожей лица.

"Если кожа рук в целом здорова, то утром надо выбирать средства, содержащие гиалуроновую кислоту, имеющие легкую базовую текстуру, а в вечернее время после очищения наносить питательный крем с содержанием масел и дополнительных компонентов", – рассказывает Наталия Жовтан.

Осенью меняются правила маникюра. В прохладный период ухаживать за ногтями желательно раз в 3–4 недели, так как кутикула может повреждаться. За это время отрастает ногтевая пластина, требующая дополнительного ухода.

"Масло для кутикулы, которое хороший мастер наносит после окончания маникюра, тоже является питательной процедурой. Осенью я бы рекомендовала включить и дополнительный уход, такой как парафиновые ванночки, массаж кистей, скрабирование", – советует эксперт.

По мнению дерматовенеролога, парафиновые ванночки незаслуженно обделены вниманием. Между тем разогретый парафин улучшает кровоснабжение и питание кожи. Если же под маску нанести средства с содержанием витаминов А и Е, то ее эффективность значительно усилится.



Долой самолечение

Эксперт предостерегает москвичей от модного нынче самолечения, когда люди сами выбирают себе дополнительные витаминные добавки. Порой дамы ориентируются на обсуждения в соцсетях и отзывы в интернет-магазинах. Выбранные наугад снадобья не принесут рукам ни красоты, ни комфорта, зато грозят навредить.

"Те же витамины А и Е в нездоровых дозировках, рекомендованные далекими от науки и медицины бьюти-блогерами, могут сделать кожу еще суше. Передозировка витамина А приводит не только к сухости, но и к аллергическим процессам", – комментирует Наталия Жовтан.

Назначить комплекс витаминов, минералов и микроэлементов может только доктор. При этом ориентироваться надо не только на проблемы с кожей рук и лица, но и принимать во внимание общее состояние здоровья. Эксперт советует учитывать, что конкретные витамины назначают для всего организма, а не для отдельных участков тела.

"Если с руками есть какая-то проблема, то необходимо понимать ее причины. Может быть, это просто сезонная сухость кожи, а может, например, сухая тилотическая экзема. Ее уже лечат не витаминами, а специализированными лекарственными препаратами", – предостерегает эксперт.

Любое употребление витаминов и минералов следует обосновать, тем более если речь идет о красоте и здоровье. Забота о руках должна быть постоянной, ее надо включить в обязательную программу по уходу за собой в любое время года.

