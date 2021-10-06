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Дерматовенеролог рассказала, как правильно ухаживать за руками осенью

Кроме крема: как осенью не испортить кожу неправильным уходом
общество

Руки – наша визитная карточка, поэтому заботиться о них надо постоянно. Особенно в межсезонье, когда кожа грубеет от перепада температур. Мы выяснили, как ухаживать за руками, чтобы не навредить своему здоровью.

Фото: depositphotos/ternavskaia.o@gmail.com

На передовой

Осенью кожа рук первой принимает очередной климатический вызов. Низкие температуры, сырость, ветер – все это оказывает на нее неблагоприятное влияние. По словам дерматовенеролога Наталии Жовтан, с годами подкожно-жировая клетчатка истончается, что приводит к небольшой скелетизации в области кистей. Такие руки могут выглядеть сухими, обезвоженными. Причем от этой проблемы страдают не только пожилые, но и молодые люди худощавого телосложения.

В холодную погоду стоит носить перчатки, не дожидаясь первых заморозков. Особенно при наличии ярко выраженной реакции кожи на смену температур и резком переходе от лета к осени, как было в этом году. Эксперт советует подобрать для улицы легкие, комфортные трикотажные перчатки – они должны стать обязательным атрибутом, подобно зонтику в дождливую погоду.

Первым базовым принципом ухода за руками дерматовенеролог считает их очищение.

Нужно задействовать средства, которые содержат минимальное количество антибактериальных компонентов. Сейчас, когда мы вынуждены несколько раз в день использовать антисептики, лучше выбирать очищающие средства на основе хлоргексидина, нежели гелевые или спиртовые.
Наталия Жовтан
дерматовенеролог

Антибактериальное мыло желательно использовать только в случае сильного загрязнения рук. Оно не подходит для ежедневного ухода. Средство для мытья рук лучше выбирать жидкое, с дозатором. Кусок мыла неудобен и не всегда гигиеничен в современных условиях.

Фото: depositphotos/KarynaChe

Помогает парафин

Второй базовый принцип сезонного ухода за руками, по мнению эксперта, – это своевременное увлажнение и питание. Крем на руки достаточно наносить дважды в день, утром и вечером. Этот несложный ритуал можно совмещать с уходом за кожей лица.

"Если кожа рук в целом здорова, то утром надо выбирать средства, содержащие гиалуроновую кислоту, имеющие легкую базовую текстуру, а в вечернее время после очищения наносить питательный крем с содержанием масел и дополнительных компонентов", – рассказывает Наталия Жовтан.

Осенью меняются правила маникюра. В прохладный период ухаживать за ногтями желательно раз в 3–4 недели, так как кутикула может повреждаться. За это время отрастает ногтевая пластина, требующая дополнительного ухода.

"Масло для кутикулы, которое хороший мастер наносит после окончания маникюра, тоже является питательной процедурой. Осенью я бы рекомендовала включить и дополнительный уход, такой как парафиновые ванночки, массаж кистей, скрабирование", – советует эксперт.

По мнению дерматовенеролога, парафиновые ванночки незаслуженно обделены вниманием. Между тем разогретый парафин улучшает кровоснабжение и питание кожи. Если же под маску нанести средства с содержанием витаминов А и Е, то ее эффективность значительно усилится.

Фото: depositphotos/tumsasedgars

Долой самолечение

Эксперт предостерегает москвичей от модного нынче самолечения, когда люди сами выбирают себе дополнительные витаминные добавки. Порой дамы ориентируются на обсуждения в соцсетях и отзывы в интернет-магазинах. Выбранные наугад снадобья не принесут рукам ни красоты, ни комфорта, зато грозят навредить.

"Те же витамины А и Е в нездоровых дозировках, рекомендованные далекими от науки и медицины бьюти-блогерами, могут сделать кожу еще суше. Передозировка витамина А приводит не только к сухости, но и к аллергическим процессам", – комментирует Наталия Жовтан.

Назначить комплекс витаминов, минералов и микроэлементов может только доктор. При этом ориентироваться надо не только на проблемы с кожей рук и лица, но и принимать во внимание общее состояние здоровья. Эксперт советует учитывать, что конкретные витамины назначают для всего организма, а не для отдельных участков тела.

"Если с руками есть какая-то проблема, то необходимо понимать ее причины. Может быть, это просто сезонная сухость кожи, а может, например, сухая тилотическая экзема. Ее уже лечат не витаминами, а специализированными лекарственными препаратами", – предостерегает эксперт.

Любое употребление витаминов и минералов следует обосновать, тем более если речь идет о красоте и здоровье. Забота о руках должна быть постоянной, ее надо включить в обязательную программу по уходу за собой в любое время года.

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