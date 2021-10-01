Иммунолог рассказала, как укрепить здоровье в ненастную погоду

С наступлением холодов неизбежен подъем простудных заболеваний. Москвичи задаются вопросом, как повысить иммунитет, чтобы не попасть в число заболевших. Мы выяснили, что нужно делать осенью для укрепления здоровья.



Воздушная тревога

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врачи рекомендуют горожанам укреплять иммунитет, чтобы противостоять болезням и минимизировать риски простуды. По мнению специалистов, правила заботы о себе просты, но люди часто ими пренебрегают.

"Взрослые много времени проводят в закрытых помещениях, что не лучшим образом сказывается на здоровье. Воспитанники детских садов и школьники часто болеют из-за тесного контакта друг с другом и незрелости иммунной защиты", – говорит аллерголог-иммунолог Анна Сурженко.

По мнению эксперта, не лишним будет промывать слизистую носа солевыми растворами после посещения общественных мест, в частности торговых центров и кафе. Детям такую процедуру стоит проводить по возвращении из школ и садов. Большую роль в укреплении иммунитета играют прогулки на свежем воздухе. Дождливая погода не должна стать препятствием.





Анна Сурженко аллерголог-иммунолог Прогулки в осеннем парке принесут не только удовольствие, но и наладят приток кислорода, а значит, обеспечат активность ваших иммунных клеток-защитников.

Одеваться осенью взрослым и детям следует по погоде, не забывать зонт, если обещают дождь. Обувь должна быть непромокаемой, а одежду лучше выбирать из теплых натуральных тканей – шерсти и кашемира. Эксперт советует не забывать про шапку, шарф и перчатки, поскольку это не только модные аксессуары, но и способ защиты от ветра и непогоды.



Долой фастфуд

Хмурой ненастной осенью аллерголог-иммунолог советует обязательно включить в рацион теплые напитки – чай с лимоном, имбирем или облепихой. По мнению собеседника Москвы 24, это отличный способ согреться и получить дозу антиоксидантов для поддержания иммунной системы.

"Минимизация фастфуда и сладкой газированной воды поможет снять излишнюю нагрузку на организм и дать иммунной системе выполнять свою защитную функцию", – предостерегает иммунолог.

Эксперт также советует включать в рацион больше овощей и фруктов, свежих и замороженных. Они содержат витамины и антиоксиданты. Важно помнить, что термическая обработка уменьшает количество витаминов.

Надо следить за тем, чтобы в организм поступал витамин С. Больше всего его содержится в капусте, сладком перце, клюкве и смородине. Укрепление иммунитета обеспечит дополнительный прием витаминов А, С и D. По словам эксперта, увеличить защитные силы организма помогут также натуральные средства – такие как эхинацея, облепиха и бузина. Достаточно месячного курса приема этих добавок, чтобы не бояться заболеть.



Изображаем радость

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Психологи уверены, что поднять иммунитет в ненастную погоду помогает бодрость духа. Отрицательные эмоции оказывают на здоровье негативное воздействие.

По словам психолога Ольги Хабибулиной, осенней порой, когда настроение на нуле, можно составить для себя список радостей. Пусть в нем найдется место не только для покупок. В перечень можно включить запах свежесваренного кофе, а также ощущение комфорта, когда вы надеваете уютные вязаные носки или смотрите вечером любимый фильм.

"Составьте этот список путем наблюдения за собой. Для этого вспомните, что вас радовало в детстве, какие подарки вызывали больше всего положительных чувств и чего вы ждали, но так и не дождались", – советует Ольга Хабибулина.

Психолог считает, что сейчас самое время позволить себе то, о чем вы мечтали в детстве. Например, наконец приобрести себе какую-то безделушку, долго смотреть мультфильмы. Или просто накупить ярких и необычных канцелярских принадлежностей.

По словам эксперта, в детской терапии есть хороший прием – рисование. Взрослому можно взять гуашь, лист бумаги и, опустив кисть в краску, выводить на листе все, что придет в голову. Таким образом можно избавиться от хандры и настроить себя на позитив.

