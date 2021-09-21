Психолог рассказала, как удержаться от ругани в чатах

Без групповых чатов в наши дни не обойтись. Однако этот вид общения настолько молод, что не все понимают, как правильно вести себя в мессенджерах. Мы выяснили, что не нужно выносить в чаты на всеобщее обсуждение.



Берегитесь страшилок

В современном мире групповой чат порой заменяет нам лавочку, на которой раньше сидели и обсуждали все и всех вокруг. Однако в любом чате всегда есть определенная тематика, цель и админ, который следит за тем, что происходит в мессенджере. В идеале должны быть и правила, нарушение которых влечет за собой исключение из группы. Задача админа – не позволять никому нарушать границы другого человека. Но каждый участник группы сам должен понимать, что позволено при групповом общении, а что нет. Порой пользователям очень сложно удержаться – кто-то может отпустить нетактичный комментарий или оставить сообщение не по теме.

"Люди, рассылая различные пугающие истории (о мошенниках, педофилах и так далее) под видом того, что хотят предостеречь других, на самом деле снижают собственную тревогу и страхи, связанные с этой темой", – говорит детский психолог Елена Бурьевая.

По мнению психолога, один из более приемлемых способов проработать свой страх – это озвучить его, записать на листочке, а потом задать себе вопросы: "От чего оберегает меня этот страх?", "Что необходимо сделать, чтобы эта ситуация не случилась?", "Каких знаний не хватает мне, моему ребенку?" и так далее. Это гораздо лучше, чем становиться возмутителем спокойствия в чате. Его участники рискуют пропустить в потоке сообщений важную информацию.



Чат, а не исповедальня

Часто участники чата активно пытаются доказать друг другу, что кто-то из них неправ. Это, по мнению психолога, говорит о потребности в повышении своей значимости, о самоутверждении и психоэмоциональной разрядке. Иногда такие дискуссии затягиваются и мешают основной цели группы. Если в этом есть необходимость, психолог советует создать специальный чат по интересам, где у каждого будет возможность высказаться и поспорить.

Иногда кто-то выкладывает на всеобщее обозрение свои жизненные истории, написанные сгоряча или в момент переживаний. В этом случае у человека есть потребность в самотерапии, но для этого не стоит использовать чаты.





Елена Бурьевая детский психолог Очень хороший метод прорабатывать все свои непрожитые эмоции и ситуации – это вести личный дневник, в котором можно писать о том, как прошел день, что было хорошего и что плохого или даже рисовать свои эмоции.

Ведение дневника детский психолог именует более экологичным способом самотерапии, нежели исповедь в общем чате. Порой участникам виртуальных групп даже приходится испытывать неловкость за других, например, когда в мессенджере вдруг появляются картинки или видео интимного содержания, присланные умышленно или по ошибке. В таком случае стоит написать личное сообщение отправителю со словами: "Скорее всего, вы ошиблись чатом, нажмите на картинку и выберите опцию "Удалить у всех". Или можно попросить админа заблокировать и удалить сомнительную информацию.



Станьте ближе

По словам психолога, когда мы находимся в чате, то немного обезличены, поэтому люди так часто опускаются до ругани и конфликтов. Для профилактики таких ситуаций психолог рекомендует максимально постараться познакомиться всем лично. Например, при адаптации ребенка к детскому саду или школе помогают родительские чаты, если их участники ведут себя корректно.

"Узнайте у ребенка, с кем он начал контактировать, с кем сидит за одной партой. Спросите в чате, кто родители нового товарища, и предложите вместе погулять или пригласите в гости", – говорит Елена Бурьевая.

Что же делать, если в чате идет слишком активное обсуждение посторонней информации и вас это раздражает, но вы не можете выйти из группы? Психолог рекомендует просто отключить оповещение и звук этого чата на несколько часов или дней и "пробегаться" по сообщениям только в удобное для вас время.

