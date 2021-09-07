Психолог назвала причины возможных конфликтов Алисы Тепляковой со студентами МГУ

Отца девятилетней первокурсницы факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой обвинили в том, что он якобы под чужим именем вошел в студенческий чат и нахамил другим участникам. Скриншоты предполагаемой переписки появились в Telegram-канале проекта телеведущей Ксении Собчак. Евгений Тепляков все претензии отвергает. Скандал он связал с обидой на отказ от участия в ток-шоу, которое ведет Собчак. Разбираемся в подробностях конфликта.
"Вам Алиса как кость в горле?"
В Telegram-канале проекта телеведущей Ксении Собчак появилось сообщение о том, что отец девятилетней Алисы Тепляковой Евгений конфликтует с ее сокурсниками. На обнародованных скриншотах переписки с другими студентами беседует некий пользователь под псевдонимом "Петр Иванова". Утверждается, что якобы это и есть Тепляков. Один из студентов написал замечание, что чат создан для учащихся, а отец Алисы таковым не является.
"Вероника, я правильно понимаю, что вам Алиса как кость в горле?" – пишет "Петр", после чего добавляет несколько едких по своему содержанию вопросов. По данным Telegram-канала, отец девочки якобы постоянно срывается на грубости и оскорбления в комментариях различных сообществ МГУ, а на пары приходит в футболке и шортах.
В беседе с Пятым каналом Тепляков назвал Собчак виновной в разгоревшемся скандале. По его словам, недавно он с Алисой отказался участвовать в ее программе на телевидении.
Мужчина подчеркнул, что публикация скриншотов случилась через сутки после того, как его семья в очередной раз отказалась от участия в ток-шоу. Отец девочки считает, что эти события связаны между собой.
Распространившиеся слухи о Евгении прокомментировали в пресс-службе факультета психологии МГУ. Там заявили, что никаких официальных и неофициальных жалоб на нарушение учебного процесса от студентов не поступало.
"Коммуникация в чатах, которая происходит за рамками образовательного процесса вне стен факультета и университета, не может регулироваться администрацией факультета", – указали в пресс-службе.
На психфаке подчеркнули, что Теплякова вместе с другими первокурсниками сейчас осваивает нормы, процедуры и этику обучения в онлайне. Кроме того, выразили надежду на профессионализм отца девочки и всех участников общения в Сети, в том числе вне стен факультета. Саму ситуацию в пресс-службе психфака назвали своего рода вызовом при освоении этических аспектов будущей профессии психолога.
"Отвечала, хотя ее не спрашивали"
Подробнее о ситуации, складывающейся в коллективе, где учится Алиса, рассказали журналистам однокурсники девочки по психфаку. Одна из студенток факультета сообщила "Ленте.ру", что учащимся и преподавателям с вундеркиндом якобы приходится непросто.
"Алиса иногда на лекциях, где присутствуют около 200 человек, нечаянно включает микрофон. Из-за того, что она с братьями и сестрами живет в однокомнатной квартире, у нее нет возможности вообще уединиться как-то, в другую комнату отойти. Поэтому у Алисы на заднем плане постоянно орут шестеро ее братьев и сестер. Иногда это мешает", – поделилась собеседница издания.
По ее словам, на дистанционных занятиях девочка будто не понимает, что вообще происходит, и поэтому мешает учебному процессу.
Однокурсница вспоминает, что впервые Алиса начала разговаривать на лекции по русскому языку и культуре речи. По ее словам, девочка постоянно пыталась вмешаться в процесс.
"У нас была такая милая бабушка преподавательница, и Алиса периодически, когда задавали вопрос, но при этом не говорили, кому-то отвечать, просто перебивала, включала микрофон, своим детским голосом пыталась что-то отвечать, бабушка педагог пугалась. Других людей она также перебивала и говорила не по существу. Видно, что она строит предложения просто как обычный ребенок", – сообщила девушка.
От всего происходящего студенты раздражаются, уточнила первокурсница. Однако все понимают, что не Алиса виновата в происходящем, добавила девушка.
Девочка не сломается?
Детский психолог Наталья Наумова в беседе с Москвой 24 отметила, что поведение Алисы Тепляковой может быть связано с ее домашним обучением.
"Школа – это не только получение знаний, но и возможность научиться терпеть, следовать правилам. Если все, что рассказывают, правда, то мы видим, что у ребенка эти навыки не сформированы", – предположила психолог.
У современной молодежи лобные структуры головного мозга, которые отвечают за терпение и усидчивость, формируются в полном объеме к 21–23 годам. В возрасте девяти лет ребенок пока находится только в начале этого пути, подчеркнула Наумова.
По словам психолога, общаться со своими однокурсниками Алисе в силу разницы в возрасте будет очень сложно. "Для них она удивительный, но все же ребенок. А ребята взрослые, у них другие интересы. Они не смогут общаться вместе на равных. Разве что спросить, как дела, сказать общие фразы, как при разговоре с любым ребенком", – считает эксперт.
Если 9-летняя студентка будет с успехом обучаться в МГУ, это может задевать ее однокурсников, предположила Наумова. Такая ситуация способна усугубить взаимоотношения с девочкой, добавила она.
"Если педагоги еще скажут, что маленький ребенок смог все запомнить и уяснить, а вы нет, может сформироваться и злость по отношению к ней. И ощущение своей никчемности, с рассуждениями студента, что ребенок может сдать сессию, а он нет. Поэтому в разговорах однокурсников может быть плохое отношение к девочке", – говорит Наумова.
В подобных ситуациях психолог советует родителям организовать жизнь ребенка так, чтобы он регулярно мог общаться со своими сверстниками. Чтобы снизить нагрузку от учебы в вузе, детям нужно спать по 10–12 часов, тратить два-три часа на прогулки и 2 часа – на личные дела, рекомендует специалист.
Во избежание непоправимых последствий, родителям нужно будет срочно снизить нагрузку на ребенка и немедленно обратиться к врачу, резюмировала Наумова.
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