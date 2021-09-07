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17:37

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Психолог назвала причины возможных конфликтов Алисы Тепляковой со студентами МГУ

Недетские разборки. Почему студенты МГУ жалуются на Алису Теплякову
общество

Отца девятилетней первокурсницы факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой обвинили в том, что он якобы под чужим именем вошел в студенческий чат и нахамил другим участникам. Скриншоты предполагаемой переписки появились в Telegram-канале проекта телеведущей Ксении Собчак. Евгений Тепляков все претензии отвергает. Скандал он связал с обидой на отказ от участия в ток-шоу, которое ведет Собчак. Разбираемся в подробностях конфликта.

"Вам Алиса как кость в горле?"

Фото: скриншот телеканала "Москва 24"

В Telegram-канале проекта телеведущей Ксении Собчак появилось сообщение о том, что отец девятилетней Алисы Тепляковой Евгений конфликтует с ее сокурсниками. На обнародованных скриншотах переписки с другими студентами беседует некий пользователь под псевдонимом "Петр Иванова". Утверждается, что якобы это и есть Тепляков. Один из студентов написал замечание, что чат создан для учащихся, а отец Алисы таковым не является.

"Вероника, я правильно понимаю, что вам Алиса как кость в горле?" – пишет "Петр", после чего добавляет несколько едких по своему содержанию вопросов. По данным Telegram-канала, отец девочки якобы постоянно срывается на грубости и оскорбления в комментариях различных сообществ МГУ, а на пары приходит в футболке и шортах.

В беседе с Пятым каналом Тепляков назвал Собчак виновной в разгоревшемся скандале. По его словам, недавно он с Алисой отказался участвовать в ее программе на телевидении.

Нам предлагали 200 тысяч рублей, неоднократно на протяжении месяца пытались нас туда позвать, но мы не пошли, и, наверное, она на нас обиделась.
Евгений Тепляков
отец 9-летней студентки МГУ

Мужчина подчеркнул, что публикация скриншотов случилась через сутки после того, как его семья в очередной раз отказалась от участия в ток-шоу. Отец девочки считает, что эти события связаны между собой.

Распространившиеся слухи о Евгении прокомментировали в пресс-службе факультета психологии МГУ. Там заявили, что никаких официальных и неофициальных жалоб на нарушение учебного процесса от студентов не поступало.

"Коммуникация в чатах, которая происходит за рамками образовательного процесса вне стен факультета и университета, не может регулироваться администрацией факультета", – указали в пресс-службе.

На психфаке подчеркнули, что Теплякова вместе с другими первокурсниками сейчас осваивает нормы, процедуры и этику обучения в онлайне. Кроме того, выразили надежду на профессионализм отца девочки и всех участников общения в Сети, в том числе вне стен факультета. Саму ситуацию в пресс-службе психфака назвали своего рода вызовом при освоении этических аспектов будущей профессии психолога.

"Отвечала, хотя ее не спрашивали"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Подробнее о ситуации, складывающейся в коллективе, где учится Алиса, рассказали журналистам однокурсники девочки по психфаку. Одна из студенток факультета сообщила "Ленте.ру", что учащимся и преподавателям с вундеркиндом якобы приходится непросто.

"Алиса иногда на лекциях, где присутствуют около 200 человек, нечаянно включает микрофон. Из-за того, что она с братьями и сестрами живет в однокомнатной квартире, у нее нет возможности вообще уединиться как-то, в другую комнату отойти. Поэтому у Алисы на заднем плане постоянно орут шестеро ее братьев и сестер. Иногда это мешает", – поделилась собеседница издания.

По ее словам, на дистанционных занятиях девочка будто не понимает, что вообще происходит, и поэтому мешает учебному процессу.

На одном из занятий Алиса постоянно отвечала, хотя ее не спрашивали. И добавляла: "Вот я уже это прочитала". На математике, например, девочка перебивала педагога и рассказывала, что уже решала многие задачи через матрицы.
однокурсница Алисы Тепляковой

Однокурсница вспоминает, что впервые Алиса начала разговаривать на лекции по русскому языку и культуре речи. По ее словам, девочка постоянно пыталась вмешаться в процесс.

"У нас была такая милая бабушка преподавательница, и Алиса периодически, когда задавали вопрос, но при этом не говорили, кому-то отвечать, просто перебивала, включала микрофон, своим детским голосом пыталась что-то отвечать, бабушка педагог пугалась. Других людей она также перебивала и говорила не по существу. Видно, что она строит предложения просто как обычный ребенок", – сообщила девушка.

От всего происходящего студенты раздражаются, уточнила первокурсница. Однако все понимают, что не Алиса виновата в происходящем, добавила девушка.

Девочка не сломается?

Фото: скриншот телеканала "Москва 24"

Детский психолог Наталья Наумова в беседе с Москвой 24 отметила, что поведение Алисы Тепляковой может быть связано с ее домашним обучением.

"Школа – это не только получение знаний, но и возможность научиться терпеть, следовать правилам. Если все, что рассказывают, правда, то мы видим, что у ребенка эти навыки не сформированы", – предположила психолог.

У современной молодежи лобные структуры головного мозга, которые отвечают за терпение и усидчивость, формируются в полном объеме к 21–23 годам. В возрасте девяти лет ребенок пока находится только в начале этого пути, подчеркнула Наумова.

Это основная сложность детей, которые перепрыгнули через класс. Они воодушевлены своим успехом, и им кажется, что весь мир тоже должен быть этому рад.
Наталья Наумова
детский психолог

По словам психолога, общаться со своими однокурсниками Алисе в силу разницы в возрасте будет очень сложно. "Для них она удивительный, но все же ребенок. А ребята взрослые, у них другие интересы. Они не смогут общаться вместе на равных. Разве что спросить, как дела, сказать общие фразы, как при разговоре с любым ребенком", – считает эксперт.

Если 9-летняя студентка будет с успехом обучаться в МГУ, это может задевать ее однокурсников, предположила Наумова. Такая ситуация способна усугубить взаимоотношения с девочкой, добавила она.

"Если педагоги еще скажут, что маленький ребенок смог все запомнить и уяснить, а вы нет, может сформироваться и злость по отношению к ней. И ощущение своей никчемности, с рассуждениями студента, что ребенок может сдать сессию, а он нет. Поэтому в разговорах однокурсников может быть плохое отношение к девочке", – говорит Наумова.

В подобных ситуациях психолог советует родителям организовать жизнь ребенка так, чтобы он регулярно мог общаться со своими сверстниками. Чтобы снизить нагрузку от учебы в вузе, детям нужно спать по 10–12 часов, тратить два-три часа на прогулки и 2 часа – на личные дела, рекомендует специалист.

Здесь очень важно не подавить психику и суметь вовремя отступить. Если ребенок скажет, что он не тянет, а родители к этому слепы и станут подгонять дальше, нагрузка будет не по возрасту. И мы можем увидеть различные неврологические проявления. Например, тики или бессонницу.
Наталья Наумова
детский психолог

Во избежание непоправимых последствий, родителям нужно будет срочно снизить нагрузку на ребенка и немедленно обратиться к врачу, резюмировала Наумова.

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