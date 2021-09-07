Психолог назвала причины возможных конфликтов Алисы Тепляковой со студентами МГУ

Отца девятилетней первокурсницы факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой обвинили в том, что он якобы под чужим именем вошел в студенческий чат и нахамил другим участникам. Скриншоты предполагаемой переписки появились в Telegram-канале проекта телеведущей Ксении Собчак. Евгений Тепляков все претензии отвергает. Скандал он связал с обидой на отказ от участия в ток-шоу, которое ведет Собчак. Разбираемся в подробностях конфликта.



"Вам Алиса как кость в горле?"

Фото: скриншот телеканала "Москва 24"

В Telegram-канале проекта телеведущей Ксении Собчак появилось сообщение о том, что отец девятилетней Алисы Тепляковой Евгений конфликтует с ее сокурсниками. На обнародованных скриншотах переписки с другими студентами беседует некий пользователь под псевдонимом "Петр Иванова". Утверждается, что якобы это и есть Тепляков. Один из студентов написал замечание, что чат создан для учащихся, а отец Алисы таковым не является.

"Вероника, я правильно понимаю, что вам Алиса как кость в горле?" – пишет "Петр", после чего добавляет несколько едких по своему содержанию вопросов. По данным Telegram-канала, отец девочки якобы постоянно срывается на грубости и оскорбления в комментариях различных сообществ МГУ, а на пары приходит в футболке и шортах.

В беседе с Пятым каналом Тепляков назвал Собчак виновной в разгоревшемся скандале. По его словам, недавно он с Алисой отказался участвовать в ее программе на телевидении.





Евгений Тепляков отец 9-летней студентки МГУ Нам предлагали 200 тысяч рублей, неоднократно на протяжении месяца пытались нас туда позвать, но мы не пошли, и, наверное, она на нас обиделась.

Мужчина подчеркнул, что публикация скриншотов случилась через сутки после того, как его семья в очередной раз отказалась от участия в ток-шоу. Отец девочки считает, что эти события связаны между собой.

Распространившиеся слухи о Евгении прокомментировали в пресс-службе факультета психологии МГУ. Там заявили, что никаких официальных и неофициальных жалоб на нарушение учебного процесса от студентов не поступало.

"Коммуникация в чатах, которая происходит за рамками образовательного процесса вне стен факультета и университета, не может регулироваться администрацией факультета", – указали в пресс-службе.

На психфаке подчеркнули, что Теплякова вместе с другими первокурсниками сейчас осваивает нормы, процедуры и этику обучения в онлайне. Кроме того, выразили надежду на профессионализм отца девочки и всех участников общения в Сети, в том числе вне стен факультета. Саму ситуацию в пресс-службе психфака назвали своего рода вызовом при освоении этических аспектов будущей профессии психолога.



"Отвечала, хотя ее не спрашивали"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Подробнее о ситуации, складывающейся в коллективе, где учится Алиса, рассказали журналистам однокурсники девочки по психфаку. Одна из студенток факультета сообщила "Ленте.ру", что учащимся и преподавателям с вундеркиндом якобы приходится непросто.

"Алиса иногда на лекциях, где присутствуют около 200 человек, нечаянно включает микрофон. Из-за того, что она с братьями и сестрами живет в однокомнатной квартире, у нее нет возможности вообще уединиться как-то, в другую комнату отойти. Поэтому у Алисы на заднем плане постоянно орут шестеро ее братьев и сестер. Иногда это мешает", – поделилась собеседница издания.

По ее словам, на дистанционных занятиях девочка будто не понимает, что вообще происходит, и поэтому мешает учебному процессу.





однокурсница Алисы Тепляковой На одном из занятий Алиса постоянно отвечала, хотя ее не спрашивали. И добавляла: "Вот я уже это прочитала". На математике, например, девочка перебивала педагога и рассказывала, что уже решала многие задачи через матрицы.

Однокурсница вспоминает, что впервые Алиса начала разговаривать на лекции по русскому языку и культуре речи. По ее словам, девочка постоянно пыталась вмешаться в процесс.

"У нас была такая милая бабушка преподавательница, и Алиса периодически, когда задавали вопрос, но при этом не говорили, кому-то отвечать, просто перебивала, включала микрофон, своим детским голосом пыталась что-то отвечать, бабушка педагог пугалась. Других людей она также перебивала и говорила не по существу. Видно, что она строит предложения просто как обычный ребенок", – сообщила девушка.

От всего происходящего студенты раздражаются, уточнила первокурсница. Однако все понимают, что не Алиса виновата в происходящем, добавила девушка.



Девочка не сломается?

Фото: скриншот телеканала "Москва 24"

Детский психолог Наталья Наумова в беседе с Москвой 24 отметила, что поведение Алисы Тепляковой может быть связано с ее домашним обучением.

"Школа – это не только получение знаний, но и возможность научиться терпеть, следовать правилам. Если все, что рассказывают, правда, то мы видим, что у ребенка эти навыки не сформированы", – предположила психолог.

У современной молодежи лобные структуры головного мозга, которые отвечают за терпение и усидчивость, формируются в полном объеме к 21–23 годам. В возрасте девяти лет ребенок пока находится только в начале этого пути, подчеркнула Наумова.





Наталья Наумова детский психолог Это основная сложность детей, которые перепрыгнули через класс. Они воодушевлены своим успехом, и им кажется, что весь мир тоже должен быть этому рад.

По словам психолога, общаться со своими однокурсниками Алисе в силу разницы в возрасте будет очень сложно. "Для них она удивительный, но все же ребенок. А ребята взрослые, у них другие интересы. Они не смогут общаться вместе на равных. Разве что спросить, как дела, сказать общие фразы, как при разговоре с любым ребенком", – считает эксперт.

Если 9-летняя студентка будет с успехом обучаться в МГУ, это может задевать ее однокурсников, предположила Наумова. Такая ситуация способна усугубить взаимоотношения с девочкой, добавила она.

"Если педагоги еще скажут, что маленький ребенок смог все запомнить и уяснить, а вы нет, может сформироваться и злость по отношению к ней. И ощущение своей никчемности, с рассуждениями студента, что ребенок может сдать сессию, а он нет. Поэтому в разговорах однокурсников может быть плохое отношение к девочке", – говорит Наумова.

В подобных ситуациях психолог советует родителям организовать жизнь ребенка так, чтобы он регулярно мог общаться со своими сверстниками. Чтобы снизить нагрузку от учебы в вузе, детям нужно спать по 10–12 часов, тратить два-три часа на прогулки и 2 часа – на личные дела, рекомендует специалист.





Наталья Наумова детский психолог Здесь очень важно не подавить психику и суметь вовремя отступить. Если ребенок скажет, что он не тянет, а родители к этому слепы и станут подгонять дальше, нагрузка будет не по возрасту. И мы можем увидеть различные неврологические проявления. Например, тики или бессонницу.

Во избежание непоправимых последствий, родителям нужно будет срочно снизить нагрузку на ребенка и немедленно обратиться к врачу, резюмировала Наумова.

