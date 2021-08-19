Эксперт рассказала, какие трудности ждут 9-летнюю Алису Теплякову в МГУ

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Эксперт Общенационального народного фронта, директор Фонда "Национальные ресурсы образования" Татьяна Половкова рассказала, какие трудности могут ждать 9-летнюю москвичку Алису Теплякову, поступившую на психологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Как считает эксперт, школьная программа – это не только успешная сдача экзаменов, но и освоение всех тех требований, которые не входят в ЕГЭ.

"Понятно, что психология – это хороший старт. Но очень важно, чтобы у ребенка был круг общения, который ей подходит по возрасту. Все-таки восьмилетнему ребенку, на мой взгляд, будет очень сложно среди студентов, потому что мы не можем отменить возрастную психологию", – отметила Половкова.

Ранее стало известно, что девочка не поступила на бюджетное место на психологический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

В июле Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11-й класс. По словам отца девочки, в 7 лет его дочь получила аттестат за девятый класс, а после этого сдала предметы за 11-й класс.

Всего девочка сдавала шесть предметов в формате ОГЭ – физику, информатику, русский, математику, биологию и химию, остальные – в формате итоговых диагностик.

Чтобы сдать единый госэкзамен, ей пришлось пройти всю образовательную программу.