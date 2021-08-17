Девочка, сдавшая в 8 лет ЕГЭ, не поступила на бюджет на психфак МГУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичка Алиса Теплякова, сдавшая в 8 лет единый государственный экзамен, не поступила на бюджетное место на психологический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, следует из приказа о зачислении.

Ранее сообщалось, что Теплякова сдала дополнительные вступительные испытания в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова. Тогда о баллах Алисы ректор не узнавал, но отметил, что ему бы хотелось, чтобы девочке выделили место на педагога-психолога.

В июле стало известно, что Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11-й класс. По словам отца девочки, в 7 лет его дочь получила аттестат за девятый класс, а после этого сдала предметы за 11-й класс.

Всего девочка сдавала шесть предметов в формате ОГЭ – физику, информатику, русский, математику, биологию и химию, остальные – в формате итоговых диагностик.

Чтобы сдать единый госэкзамен, ей пришлось пройти всю образовательную программу.

