Отец Алисы Тепляковой сообщил, что не получал жалоб из-за нарушения им учебного процесса

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Отец девятилетней студентки психологического факультета МГУ имени Ломоносова Алисы Тепляковой сообщил, что он и его супруга не получали жалоб о нарушении ими учебного процесса. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне сообщения о жалобах на Евгения Теплякова прокомментировали в пресс-службе факультета. Там рассказали, что о недопустимом поведении в чатах отца девятилетней студентки ее однокурсники не сообщали.

Также в пресс-службе отметили, что не могут регулировать коммуникацию, происходящую вне стен факультета и университета.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что добавленный в чаты студентов факультета Евгений Тепляков хамил однокурсницам дочери.

Сам Тепляков заявлял, что не рад поступлению дочери в вуз. Он считает, что девочка могла поступить в университет еще в прошлом году, но тогда ей не выдали аттестат. Мужчина считает, что теперь ребенку придется наверстывать упущенный год.

В июле Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11-й класс. По словам отца девочки, в 7 лет его дочь получила аттестат за девятый класс, а после этого сдала предметы за 11-й класс.

Всего девочка сдавала шесть предметов в формате ОГЭ – физику, информатику, русский, математику, биологию и химию, остальные – в формате итоговых диагностик. Чтобы сдать единый госэкзамен, ей пришлось пройти всю образовательную программу.

