В МГУ прокомментировали жалобы на поведение отца 9-летней студентки

17:57
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Жалоб на поведение в чатах отца девятилетней студентки факультета психологии МГУ имени Ломоносова Алисы Тепляковой со стороны однокурсников не поступало. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу факультета.
"Коммуникация в чатах, которая происходит за рамками образовательного процесса вне стен факультета и университета, не может регулироваться администрацией факультета", – заявили в пресс-службе.
Отмечается, что студентка, как и многие учащиеся первого курса, в настоящее время осваивают правила, нормы, процедуры и этику онлайн-обучения.
"Мы также выражаем надежду на профессионализм отца Алисы Тепляковой и всех участников в процессе сетевой коммуникации, в том числе вне стен факультета", – добавили в пресс-службе.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что добавленный в чаты студентов факультета Евгений Тепляков хамил однокурсницам дочери.
Евгений Тепляков заявлял, что не рад поступлению дочери в вуз. Он считает, что девочка могла поступить в университет еще в прошлом году, но тогда ей не выдали аттестат. Евгений считает, что теперь ребенку придется наверстывать упущенный год.
В июле Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11-й класс. По словам отца девочки, в 7 лет его дочь получила аттестат за девятый класс, а после этого сдала предметы за 11-й класс.
Всего девочка сдавала шесть предметов в формате ОГЭ – физику, информатику, русский, математику, биологию и химию, остальные – в формате итоговых диагностик. Чтобы сдать единый госэкзамен, ей пришлось пройти всю образовательную программу.
Девочка, сдавшая в 8 лет ЕГЭ, стала студенткой МГУ на платной основе
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