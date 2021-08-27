Отец 9-летней Алисы Тепляковой не рад зачислению дочери в МГУ

Фото: телеграм-канал "Москва сейчас"
Отец 9-летней Алисы Тепляковой, которую зачислили на факультет психологии МГУ, не рад поступлению дочери в вуз. Он считает, что девочка могла поступить в университет еще в прошлом году, но тогда ей не выдали аттестат. Евгений считает, что теперь ребенку придется наверстывать упущенный год. Об этом сообщает "Пятый канал".
"К сожалению, государство и система образования у нас украли год. Мы должны были поступать в институт еще год назад, но поскольку диплом нам не выдали, то можно сказать, что этот год был потерян. Это очень плохо, но мы надеемся наверстать упущенное", – заявил Евгений Тепляков.
Отец юной студентки также рассказал, что Алиса еще год назад прочла все учебники факультета психологии МГУ, поэтому для нее обучение станет лишь повторением пройденного.
Кроме того, Евгений заявил, что из семерых детей в семье младший брат Хеймдалль уже в следующем году будет пробовать сдавать ЕГЭ.
"Хеймдалль сдал девятый класс в семь лет. У него в принципе та же самая программа. Он либо в этом году, либо в следующем будет выходить на ЕГЭ, в зависимости от того, потянет или нет", – сказал Тепляков.
Ранее эксперт Татьяна Половкова рассказала, какие трудности могут ждать 9-летнюю москвичку во время обучения в вузе. Она считает, что школьная программа – это не только успешная сдача экзаменов, но и освоение всех тех требований, которые не входят в ЕГЭ.
Девочка, сдавшая ЕГЭ в 8 лет, стала студенткой МГУ на платной основе
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