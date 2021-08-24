Что известно о судьбах вундеркиндов, которые прославились в советское время

В России продолжают обсуждать историю Алисы Тепляковой, которая в 9 лет поступила на платное отделение психфака МГУ. Одни восторгаются московским вундеркиндом, другие считают, что девочке "сломали детство". Как сложилась судьба других известных в свое время маленьких гениев – читайте в материале Москвы 24.



Ника Турбина

Девочка родилась в творческой семье: мама – художница, отец – актер, дед – писатель. Когда родители развелись, Ника стала жить с мамой, бабушкой и дедушкой. Уже к четырем годам у нее открылся дар сочинять стихи. Писать она еще сама не умела и просила родных записывать все на бумагу. Ее произведения чаще были о личных переживаниях и довольно депрессивные, в формате белого стиха.

Когда Нике исполнилось 8 лет, в Москве вышел первый сборник ее стихов под названием "Черновик". Предисловие к сборнику написал русский поэт Евгений Евтушенко, благодаря поддержке которого Турбина уже в 10 лет на равных вошла в литературные круги столицы. В этом возрасте на международном поэтическом фестивале она завоевала главный приз – "Золотой лев", а ее сборник был переведен на 12 языков мира.

Позже она пару раз снималась в кино, но к 15 годам уже не читала публично свои стихи. Популярность стала угасать, что Ника очень тяжело переживала. Учась в старших классах, она стала выпивать, заводила недолгие романы, часто не бывала дома. В 16 лет познакомилась с 76-летним психиатром из Швейцарии и уехала к нему жить. Через год вновь вернулась в Россию и долго не могла найти подходящую работу.

В 1997 году Турбина сорвалась с балкона, сломала ключицу и повредила позвоночник. Спустя 5 лет, в возрасте 27, лет поэтесса погибла, упав с подоконника пятого этажа.



Павел Коноплев

Фото: liveinternet.ru/Наталья П Коноплева

Москвич Павел Коноплев родился в 1971 году и уже в 1980-х годах попал на страницы газет по всей стране. К пяти годам он научился играть на пианино, потом высчитывать логарифмы в голове, начал проявлять ранний интерес к физике. Но в то же время оставался ребенком, играя со всеми на детских площадках и слушаясь маму.

В 9 лет он стал ходить на занятия в лабораторию, где профессор доверил ему обрабатывать некоторые измерения в институте. По результатам измерений было опубликовано исследование в журнале Академии наук.

Коноплев окончил школу в 15 лет и поступил в МГУ на факультет вычислительной математики и кибернетики. Из-за разницы в возрасте возникали трудности в общении с одногруппниками, они не обращали на Павла особого внимания и дискутировали на свои темы. В 18 лет Коноплев стал самым молодым депутатом райсовета, а еще через год поступил в аспирантуру, где занимался математическим прогнозированием будущего.

Первые признаки психической болезни стали проявляться у мальчика в 16 лет. По воспоминаниям матери, однажды какая-то девочка в Нескучном саду назвала его дядей. Тогда он пришел домой, поставил пластинку с песнями Шаинского и стал плакать, потому что детство закончилось. В 19 лет у него начала проявляться депрессия и психические срывы. В 29 лет он скончался из-за закупорки тромба.



Сестры Князевы

Ускоренное образование сестер Анжелы и Дианы Князевых стимулировала их мама, кандидат педагогических наук. Она занималась с детьми по собственным методикам раннего развития. В итоге девочки окончили школу в 11 и 10 лет.

После этого сестры поступили на факультет международных экономических отношений Финансовой академии при правительстве РФ. И здесь они освоили программу быстрее однокурсников: всего за три года. Таким образом, в 14 и 13 лет Князевы стали экономистами и поступили в магистратуру Стэнфордского университета в США, чтобы получить второе высшее образование в сфере юриспруденции.

По словам однокурсников, девочки были замкнутыми и общались только друг с другом. В интервью под контролем матери они всегда говорили, что главное – это учеба и карьера.

Юридический факультет Князевы окончили в 15 и 16 лет. Сообщалось, что сестры получили работу экономистами в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Но как сложилась их личная жизнь, неизвестно. В последние годы Князевы не дают интервью и не общаются со СМИ.



Надежда Рушева

Надя прославилась своим художественным талантом в раннем детстве. В конце 1950-х, когда ей было 7 лет, она начала рисовать много и каждый день. Однажды отец читал ей "Сказку о царе Салтане", и за это время она успела нарисовать 36 иллюстраций к произведению.

Будучи подростком, Рушева создавала иллюстрации к мифам Древней Эллады, произведениям Пушкина, Толстого и Булгакова. Ее рисунки украшали такие книги, как "Война и мир", "Мастер и Маргарита".



В 17 лет девочка умерла по причине кровоизлияния в мозг. Уже после смерти молодого таланта в Ульяновском областном художественном музее состоялась выставка с более чем 200 ее работами. Художественные творения Нади выставлялись во многих странах, всего она оставила после себя около 12 тысяч рисунков.