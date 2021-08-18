Эксперты рассказали, чем для вундеркиндов может обернуться раннее поступление в вуз

Москвичка Алиса Теплякова, которая в 8 лет сдала ЕГЭ, не прошла по баллам на бюджетное место в МГУ. Ее отец заявил, что семья готова отдать девочку на платное обучение в этот вуз. Разбираемся со специалистами, каким образом взрослые нагрузки, с которыми не всегда справляются ученики постарше, могут влиять на вундеркиндов.



Фото: скриншот телеканала Москва 24

Закончить школу в 8 лет

О москвичке-вундеркинде Алисе Тепляковой заговорили в июле, когда в возрасте 8 лет она сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11-й класс.

По словам отца, годом ранее его дочери выдали аттестат за 9-й класс. Тогда девочка сдавала шесть предметов в формате ОГЭ – физику, математику, информатику, русский язык, химию и биологию, остальные – в формате итоговых диагностик. Для успешной сдачи госэкзамена к своим 8 годам Алисе пришлось пройти всю школьную образовательную программу.

Девочка родилась в многодетной семье и обучалась дома вместе с шестью братьями и сестрами. Отец Евгений Тепляков сообщил Москве 24, что они с супругой взяли образовательный процесс детей на себя.





Евгений Тепляков отец Алисы Репетиторов, преподавателей и педагогов у нас нет. Обучаем мы с мамой. Алиса тратит 3, иногда 4 часа в день на учебу. Во время подготовки к экзаменам, может быть, 5 часов.

Сама Алиса рассказала Москве 24, что не слушает современную музыку и не знает, что такое мемы. Девочка не зарегистрирована в соцсетях, но при этом играет в компьютерные игры. Также она затруднилась ответить на вопросы о своей будущей профессии и о том, чем будет заниматься после окончания университета.

После того как Алиса успешно сдала экзамены в школе, ее отец сообщил, что дочь хочет поступить на психологический факультет МГУ. В университете ранее заявляли о готовности принять Теплякову на обучение в случае успешно сданных вступительных экзаменов. Конкурс она проходила на общих основаниях.

В итоге уже 9-летняя Алиса Теплякова не смогла поступить на бюджетное место. На вступительном испытании по биологии она набрала 48 баллов из 100. Несмотря на это, отец девочки допустил, что она пойдет на платное отделение. "Если даже нас не будет в списках на бюджет, пойдем в любом случае на договор", – подчеркнул он.



Девочка, успешно сдавшая в 8 лет ЕГЭ, не поступила на бюджет на психфак МГУ

"Эксперимент родителей"

Истории о российских вундеркиндах периодически освещаются в СМИ. Например, в 2018 году 11-летняя Аннисса Салиева окончила экстерном школу, сдала ЕГЭ и поступила в московский вуз на факультет прикладной математики. Ее старшая сестра Камилла проделала тот же путь, когда ей было 11 лет. После окончания вуза 17-летнюю Камиллу никто не хотел брать на работу, но в итоге в 19 лет она стала руководителем отдела аналитики.

Преподаватель математики, заслуженный учитель России Леонид Звавич в диалоге с Москвой 24 рассказал, что такие талантливые дети встречаются, хоть и редко. При этом ему сложно представить, как ребенок будет адаптироваться в студенческой среде.





Леонид Звавич преподаватель математики, заслуженный учитель России Я считаю, что это какой-то странный эксперимент родителей. Я бы не рискнул со своими детьми или внуками что-то такое делать. Это же может крайне нехорошо изменить судьбу.

"Может быть, и можно научить к 9 годам человека, чтобы он поступил на психфак МГУ, но чтобы он там общался с окружающими студентами – этого я себе не представляю", – добавил он.

По мнению Звавича, в 9 лет ребенок должен им и оставаться: играть на детских площадках, смотреть мультики. Можно водить его на занятия английским языком, музыкой, рисованием, помочь освоить верховую езду, но не стоит форсировать обучение, считает эксперт.

Кроме того, учитель усомнился в полноте знаний вундеркиндов. "Особенно по такому предмету, как литература. Как ребенок может оценить "Преступление и наказание"? Также я не знаю, как такие дети оценят историю. В этом возрасте они с трудом понимают, почему Земля круглая", – отметил Звавич.

При этом заслуженный учитель России подчеркнул, что нельзя игнорировать особо одаренных детей, чтобы однажды “не отстать от бегущего вперед мира”.



Узнать, что хочет ребенок

По мнению детского психолога Натальи Наумовой, ребенку могут быть интересны какие-то вещи в пределах его возраста, плюс-минус два года. Все, что сверху возрастной программы, обычно навязывается в соответствии с желаниями родителей.

"По большому счету здесь идет мотивация от родителей и их давление. Но для чего так сильно форсировать события? Ребенок когнитивно развивается, но психологически он все равно остается маленьким. Ему нужно вызревать, выстраивать свои лобные структуры, уметь контролировать собственные эмоции и чувства", – сказала Наумова в интервью Москве 24.

Психолог подчеркнула, что ребенок должен пройти все этапы взросления в кругу своих сверстников и научиться гораздо большему, чем просто знаниям.





Наталья Наумова детский психолог Ребенку важно оказаться в среде других детей и взрослых, научиться взаимодействовать, терпеть, высказывать свою точку зрения, отстаивать собственную позицию. Эти качества ребята-вундеркинды часто не могут получить, потому что они вырваны из среды сверстников и не ходят в школу.

По мнению Наумовой, из-за этого у вундеркиндов бывает повышенная самооценка, ведь им кажется, что окружающие люди намного слабее в умственном плане. "Им кажется, что люди их недолюбливают, что их не могут принять, им завидуют", – пояснила она.

В таких случая вундеркинды часто остаются одни. "Как правило, они вырастают одинокими и нестабильными психически, потому что чувствуют себя непризнанными гениями", – считает Наумова.

Психолог подчеркнула, что родителям талантливых детей не стоит форсировать события настолько, чтобы интересы ребенка перестали учитываться. Необходимо давать им возможность социализироваться и не вынимать из среды сверстников, тогда они будут успешными. Важно спросить у ребенка, что он сам хочет, и, исходя из этого, выстраивать образовательный маршрут, заключила Наумова.

