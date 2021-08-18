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Общество

09:51

Отец девочки-вундеркинда, не поступившей в МГУ на бюджет, готов платить за учебу дочери

общество дети

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Отец девятилетней Алисы Тепляковой, не поступившей в МГУ, заявил, что ее семья твердо настроена обучать дочь в данном вузе. Об этом сообщает "Пятый канал".

"Списки не видели, их много. Но если даже нас не будет в списках на бюджет – пойдем в любом случае на договор", – подчеркнул мужчина.

Юная москвичка успешно сдала единый государственный экзамен и получила аттестат за 11-й класс. В МГУ имени М. В. Ломоносова заявили, что готовы принять на учебу восьмилетнюю абитуриентку. Девочка хотела поступить на факультет психологии.

В конце июля ректор университета Виктор Садовничий рассказал, что Алиса Теплякова сдала вступительное испытание, необходимое для зачисления в вуз.

Позже стало известно, что на бюджетное место девятилетняя москвичка не прошла.

Всего девочка сдавала шесть предметов в формате ОГЭ – физику, информатику, русский, математику, биологию и химию, остальные – в формате итоговых диагностик.

Чтобы сдать единый госэкзамен, ей пришлось пройти всю образовательную программу.

Москвичка-вундеркинд не поступила в МГУ на бюджет

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