Отец девочки-вундеркинда, не поступившей в МГУ на бюджет, готов платить за учебу дочери

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Отец девятилетней Алисы Тепляковой, не поступившей в МГУ, заявил, что ее семья твердо настроена обучать дочь в данном вузе. Об этом сообщает "Пятый канал".
"Списки не видели, их много. Но если даже нас не будет в списках на бюджет – пойдем в любом случае на договор", – подчеркнул мужчина.
Юная москвичка успешно сдала единый государственный экзамен и получила аттестат за 11-й класс. В МГУ имени М. В. Ломоносова заявили, что готовы принять на учебу восьмилетнюю абитуриентку. Девочка хотела поступить на факультет психологии.
В конце июля ректор университета Виктор Садовничий рассказал, что Алиса Теплякова сдала вступительное испытание, необходимое для зачисления в вуз.
Позже стало известно, что на бюджетное место девятилетняя москвичка не прошла.
Всего девочка сдавала шесть предметов в формате ОГЭ – физику, информатику, русский, математику, биологию и химию, остальные – в формате итоговых диагностик.
Чтобы сдать единый госэкзамен, ей пришлось пройти всю образовательную программу.
Москвичка-вундеркинд не поступила в МГУ на бюджет
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