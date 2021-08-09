Как мессенджеры помогают увлекательно проводить время в столице

Мессенджеры – одни из самых часто используемых приложений на смартфонах. В них можно не только общаться с друзьями и близкими, а также узнавать последние новости, но даже изучать иностранные языки или найти единомышленников для занятий спортом. Рассказываем об этих и других возможностях современных мессенджеров вместе с Viber.



Фото: пресс-служба Viber

Быть в курсе событий

В период пандемии читать последние новости бывает особенно полезно. Свежая информация о коронавирусе поможет сохранить здоровье и обезопасить близких. Но, помимо серьезных новостей, есть и более приятные: о жизни города, интересных мероприятиях и событиях столицы.

Узнать о них можно в сообществах М24 и "Город Москва". Также приложение позволяет самому делиться интересными новостями, используя специальный чат-бот Москвы 24. Для этого всего лишь надо отправить новость или изображения в диалог с ботом.

Интересные мероприятия и места столицы

В современном мегаполисе можно не только работать, но и интересно отдыхать. Например, посетить новую выставку современных художников, сходить в театр или просто заглянуть в оригинальное кафе. А самые интересные и знаковые события легко найти в тематических сообществах. Подписавшись на них, можно узнать, как интересно провести вечер, где запланировать встречу с друзьями или куда отправиться всей семьей в выходные.



Фото: пресс-служба Viber

Кроме того, воспользовавшись в Viber функцией "Мои заметки", достаточно просто спланировать пешую прогулку по неизвестным местам и составить маршрут со списком локаций, которые хочется посетить. Здесь же можно составить список активностей на все лето. Например, киноманам, возможно, будет интересно за сезон посетить все летние кинотеатры в городе.

Более того, у настоящих знатоков города есть возможность провести видеоквест по необычным местам столицы. Для этого нужно всего лишь составить карту локаций, в которых участники будут искать необычные объекты. Например, дать задание найти один из удивительных экспонатов в Палеонтологическом музее или отсылки к оригинальным идеям архитектора Шехтеля, перестроившего кинотеатр "Художественный". Найдя "ключ", участники могут созвониться с ведущим по видеосвязи прямо в мессенджере и получить информацию о следующей точке квеста.

Занятия спортом

В Москве этим летом действует большое количество бесплатных спортивных секций, так что каждый найдет активность по душе: от занятий йогой в главных парках столицы до тренировок по кроссфиту на ВДНХ. Во время таких активностей можно не только получить заряд энергии, но и завести новых друзей.

Причем найти единомышленников лучше заранее и не выходя из дома – в одном из сообществ в мессенджере, посвященных любимому виду спорта. Подыскать нужную группу поможет чат-бот "Каталог Viber Россия".

Изучение иностранных языков

Фото: пресс-служба Viber

Летний сезон – самое подходящее время для того, чтобы подтянуть иностранные языки. Но не всегда для этого удается выделить целый час. Поэтому намного удобнее учиться во время обеденного перерыва, в метро или стоя в пробке в такси. А чтобы не устанавливать дополнительных приложений, можно использовать специальные чат-боты в Viber.

Тем, кто предпочитает живое общение, стоит присоединиться к одному из языковых клубов, которые регулярно проходят в самых разных точках города. А если потребуется помощь с переводом каких-либо фраз или слов, это можно сделать также внутри приложения, воспользовавшись функцией перевода прямо в окне чатов.

Набор впечатлений

Во время летних прогулок с друзьями многие делают целое море атмосферных фото, чтобы сохранить яркие впечатления. А чтобы вспомнить о своих летних приключениях, лучше создать уникальный стикерпак с помощью редактора стикеров. Фотографии в нем можно обрезать, украшать забавными наклейками и надписями. Причем в приложении есть возможность для каждого друга из компании создать свой отдельный набор или же посвятить его своим любимым местам в городе.