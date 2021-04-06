Телеканал Москва 24 выпустил стикерпак для Viber

Фото: Вероника Сутырина

Пользователи Viber смогут воспользоваться новым стикерпаком от телеканала Москва 24. Набор из 16 стикеров отражает самые яркие и популярные эмоции для любой ситуации. Вместо тысячи слов можно отправить забавную картинку и быть уверенным, что тебя поймут.

Также в сообществе Москвы 24 в Viber появилась возможность участвовать в ежедневных live-опросах программы "Жизнь в большом городе", выражать свое мнение об актуальных темах и узнавать, что думают другие о жизни в мегаполисе. Каждый день – новая тема и новый злободневный опрос!

Оставайтесь в курсе всех важных городских новостей, присоединяйтесь к сообществу М24 в Viber и делитесь эмоциями с друзьями вместе с телеканалом Москва 24.