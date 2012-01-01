Телеканал «Москва 24» / Программы / Жизнь в большом городе
Жизнь в большом городе
Жизнь в большом городе
Интерактивная информационно-познавательная программа. Обо всем, что происходит в столице и волнует москвичей. Острые проблемы, яркие истории и смелые эксперименты – наши ведущие и корреспонденты рассказывают, а вы голосуете и высказываете собственное мнение. Каждый день – новая тема и новый злободневный вопрос.
"Жизнь в большом городе": новогодние приготовления
18 декабря, 19:00
"Жизнь в большом городе": "школа на удаленке"
17 декабря, 19:00
"Жизнь в большом городе": будущее каршеринга
16 декабря, 19:00
"Жизнь в большом городе": искусственный интеллект
15 декабря, 19:00
"Жизнь в большом городе": "вакцина от коронавируса"
11 декабря, 19:00
"Жизнь в большом городе": новые схемы обмана
10 декабря, 19:00
"Жизнь в большом городе": "бездомные животные"
09 декабря, 19:00
"Жизнь в большом городе": "фитнес-кризис"
08 декабря, 19:00
"Жизнь в большом городе": "коммунальные долги"
04 декабря, 19:00
"Жизнь в большом городе": автоштрафы
03 декабря, 19:00
"Жизнь в большом городе": дистанционное обучение
02 декабря, 19:00
"Жизнь в большом городе": "московская реставрация"
01 декабря, 19:00
"Жизнь в большом городе": нехватка мигрантов
27 ноября, 19:00
"Жизнь в большом городе": "в поисках дохода"
26 ноября, 19:00
"Жизнь в большом городе": роботы в жизни москвичей
25 ноября, 19:00
"Жизнь в большом городе": "удар по общепиту"
24 ноября, 19:00
"Жизнь в большом городе": "экологический бум"
20 ноября, 19:00
"Жизнь в большом городе": московские волонтеры
19 ноября, 19:00
"Жизнь в большом городе": рынок доставки
17 ноября, 19:00
"Жизнь в большом городе": столичное такси
13 ноября, 19:00
"Жизнь в большом городе": "удаленные будни"
12 ноября, 18:54
"Жизнь в большом городе": дорогая связь
11 ноября, 19:00
"Жизнь в большом городе": соседский вопрос
10 ноября, 19:00
"Жизнь в большом городе": "сезон благоустройства"
06 ноября, 19:00
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: