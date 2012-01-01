Жизнь в большом городе

Жизнь в большом городе

Интерактивная информационно-познавательная программа. Обо всем, что происходит в столице и волнует москвичей. Острые проблемы, яркие истории и смелые эксперименты – наши ведущие и корреспонденты рассказывают, а вы голосуете и высказываете собственное мнение. Каждый день – новая тема и новый злободневный вопрос.