Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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29 декабря, 19:00

Общество

"Жизнь в большом городе": важные профессии

"Жизнь в большом городе": важные профессии

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Городской транспорт в новогоднюю ночь будет бесплатным. Как сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, без перерыва будут работать метро, МЦК, 158 наиболее востребованных маршрутов наземного транспорта. Работу МЦД продлят до 03:00 1 января 2024 года.

В 2022 году Новый год на рабочем месте встретили больше 11 тысяч водителей, диспетчеров и других сотрудников транспорта. Рабочей была праздничная ночь и для тысяч пожарных, спасателей и медиков.

Кто обеспечивает безопасность и комфорт? И какие новогодние традиции есть у дежурных служб? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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