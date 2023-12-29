"Жизнь в большом городе": важные профессии

Городской транспорт в новогоднюю ночь будет бесплатным. Как сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, без перерыва будут работать метро, МЦК, 158 наиболее востребованных маршрутов наземного транспорта. Работу МЦД продлят до 03:00 1 января 2024 года.

В 2022 году Новый год на рабочем месте встретили больше 11 тысяч водителей, диспетчеров и других сотрудников транспорта. Рабочей была праздничная ночь и для тысяч пожарных, спасателей и медиков.

Кто обеспечивает безопасность и комфорт? И какие новогодние традиции есть у дежурных служб? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".