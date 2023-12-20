Эксперты назвали факторы здорового старения

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Эксперты из американской ассоциации пенсионеров заявили, что здоровый сон, достаточное количество общения, наличие любимого занятия и правильное питание являются факторами здорового старения. Об этом сообщает "Газета.ру".

Исследования показали, что одиночество способно спровоцировать деменцию, сахарный диабет и инсульт. Общение с друзьями и родственниками, участие в мероприятиях уменьшают риск развития болезней.

В частности, людям необходимо следить за своим питанием. Благодаря средиземноморской диете, которая предполагает употребление растительной пищи, рыбы, морепродуктов и сыра, можно увеличить продолжительность жизни. Ученые из университета Барселоны провели по этому поводу исследование. У участников, придерживающихся такой диеты, когнитивные способности снижались медленнее, чем у людей, в рационе которых присутствуют мясо, сахар и алкоголь.

Также нейропсихолог Карен Миллер рассказала, что дефицит сна может привести к неспособности организма к самовосстановлению. Вместе с тем ученые посоветовали иметь любимое хобби. Среди наиболее полезных занятий они выделили изучение иностранных языков, рисование и игру на музыкальных инструментах.

Ранее нутрициолог Жанна Тиханычева рассказала, что в холодное время года в рационе людей старшего возраста обязательно должен быть бульон. Эксперт посоветовала варить его из мяса домашних птиц и добавлять корнеплоды, такие как морковь, корень сельдерея, пастернак и топинамбур. Также можно использовать базовые специи: душистый перец, соль и лавровый лист.

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