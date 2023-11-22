22 ноября, 12:17Общество
Назван продукт, который необходимо употреблять пенсионерам зимой
Фото: depositphotos/Photosiber
В холодное время года в рационе людей старшего возраста обязательно должен быть бульон. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Жанна Тиханычева.
"Бульон согревает, питает ткани тела и хорошо усваивается. Последний пункт особенно важен, так как с возрастом пищеварение ослабевает. Бульон помогает восстанавливаться организму после болезни, укрепляет тело и придает силы", – объяснила эксперт.
Специалист добавила, что такой бульон можно есть не только на обед, но и на ужин, поскольку он легко усваивается и не нагружает пищеварение перед сном.
Ранее пожилых россиян предупредили о рисках, связанных с употреблением тиляпии. Дело в том, что эта рыба способна накапливать в себе токсины и тяжелые металлы. Совсем исключать ее из рациона не требуется, если у человека здоровый организм. Главное правило – употреблять тиляпию не слишком часто. Например, допустимо готовить эту рыбу раз в месяц.
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