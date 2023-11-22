Назван продукт, который необходимо употреблять пенсионерам зимой

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В холодное время года в рационе людей старшего возраста обязательно должен быть бульон. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Жанна Тиханычева.

"Бульон согревает, питает ткани тела и хорошо усваивается. Последний пункт особенно важен, так как с возрастом пищеварение ослабевает. Бульон помогает восстанавливаться организму после болезни, укрепляет тело и придает силы", – объяснила эксперт.





Жанна Тиханычева нутрициолог Рекомендую варить бульоны из мяса домашних птиц и добавлять корнеплоды, такие как морковь, корень сельдерея, пастернак и топинамбур. Также использовать базовые специи: душистый перец, соль и лавровый лист. Чтобы бульон получился прозрачным, варите его нужно с открытой крышкой на медленном огне в течение одного-полутора часов.

Специалист добавила, что такой бульон можно есть не только на обед, но и на ужин, поскольку он легко усваивается и не нагружает пищеварение перед сном.

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