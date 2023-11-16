Врач назвала самую опасную рыбу для пожилых людей

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Тиляпия считается самой опасной рыбой для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Все зависит от того, где она выращивается, как ее кормили. Если условия были плохими, то рыба накапливает токсины, тяжелые металлы", – объяснила эксперт.

Такой продукт может быть особенно опасен для здоровья пожилых, поскольку с возрастом защитные силы организма и так ослабевают.





Елена Соломатина врач-диетолог Я бы порекомендовала к тиляпии относиться настороженно, поскольку она может содержать разные вещества, компоненты. Если организм здоровый, то ее можно есть раз в месяц, не нужно отказываться. Главное – не частить.

Соломатина добавила, что риски для здоровья может представлять и употребление тунца. "Все зависит от возраста тунца. Он живет долго и за это время накапливает ртуть", – заключила врач.

Ранее были названы противопоказания для употребления сельди. Этот продукт зачастую содержит много соли, что может негативно отразиться на людях, страдающих от гипертонии. То же самое касается тех, у кого есть заболевания почек и склонность к отечности. Дело в том, что соль задерживает жидкость в организме. В результате повышается артериальное давление и могут беспокоить отеки.

