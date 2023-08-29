Диетолог рассказала о полезных свойствах печени трески

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Печень трески может быстро восполнить нехватку витамина D в организме, отметила врач-диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщает News.ru.

"Из-за короткого светового дня осенью будет дефицит витамина D, и прекрасно его покрывает печень трески. <...> Он нужен, чтобы не заболеть различными вирусными заболеваниями, для улучшения настроения, чтобы не было осенней хандры", – отметила эксперт.

Соломатина объяснила, что одной баночки этого полезного продукта хватит на всех членов семьи.

Ранее диетолог Светлана Павличенко рассказала россиянам о плюсах средиземноморской диеты. Такое питание будет полезно для здоровья и поспособствует долголетию. Кроме рыбы и морепродуктов в состав средиземноморской диеты входят фрукты, овощи, бобовые, орехи и оливковое масло.

Помимо полезного рациона, как указала Павличенко, также важна правильная обработка пищи. Часто применяется варка, тушение, запекание – это "щадящие", по мнению эксперта, методы обработки продуктов, которые сохраняют витамины и полезные минералы внутри продукта.



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