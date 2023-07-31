Диетолог назвала свойства капусты, которые особенно полезны для пожилых

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Белокочанная капуста улучшает работу кишечника и способствует детоксикации организма у пожилых. Кроме того, она полезна для нервной и сердечно-сосудистой систем, рассказала Москве 24 врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

По словам специалиста, белокочанная капуста – это, прежде всего, источник пищевых волокон.

"Они крайне необходимы в пожилом возрасте, когда перистальтика кишечника несколько замедляется. Чтобы поддерживать естественную детоксикацию и работу органа, нужна капуста", – отметила Королева.

Помимо клетчатки, этот овощ содержит немало полезных веществ и микроэлементов, рассказала диетолог.

"Среди них витамин C, который поможет укрепить иммунитет в пожилом возрасте", – добавила она.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Также в белокочанной капусте много витаминов группы B, они полезны для нервной системы. Присутствует и магний, который участвует в более чем 300 биохимических реакциях в организме. Кроме того, в капусте есть калий, необходимый для сердечно-сосудистой системы.

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