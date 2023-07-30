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Общество

Диетолог назвала продукты, способствующие укреплению сосудов при диабете

Фото: 123RF/lightfieldstudios

Продукты с содержанием витамина C, рутина, хрома и омега-3 жирных кислот помогут укрепить сосуды при диабете. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, сахарный диабет негативно влияет на сосуды. Поэтому необходимо придерживаться правильного питания, чтобы улучшить их состояние и замедлить патологические изменения.

"Обязательно нужны антиоксиданты. Черника, ежевика и голубика особенно полезны для мелких сосудов. Они улучшают проницаемость последних, укрепляют их и предотвращают потерю зрения при диабете. Как правило, повреждение обычно начинается именно с мелких сосудов", – отметила специалист.

Диабетику полезны продукты, которые содержат хром. Это может быть какао без сахара, рыба, морепродукты, брокколи. Хром помогает провести сахар в клетку, убрать его из кровяного русла. То есть последнее страдает уже меньше.
Елена Соломатина
врач-диетолог

"Черноплодная рябина, калина содержат много рутина. Это антиоксидант, который как раз отвечает за укрепление сосудов. Также для диабетиков будет полезно все, что содержит витамин C. Это, например, болгарский перец и черная смородина", – добавила Соломатина.

Кроме того, людям, которые страдают от диабета, рекомендуется употреблять продукты, богатые омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. "Жирная рыба предотвращает окислительный стресс, воспаление, и, соответственно, тоже укрепляет сосуды", – заключила диетолог.

Ранее были названы продукты, которые разрушают сосуды. В частности, речь идет о пище, содержащей добавленный сахар. Избыток последнего негативно сказывается на сосудах и может привести к развитию атеросклероза. Кроме того, опасным является сочетание сахара и жира в продуктах. В целом на состояние сосудов в худшую сторону может повлиять употребление фастфуда, сладкой газировки и алкоголя. Кроме того, жирных сортов мяса.

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