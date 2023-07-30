Диетолог назвала продукты, способствующие укреплению сосудов при диабете

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Продукты с содержанием витамина C, рутина, хрома и омега-3 жирных кислот помогут укрепить сосуды при диабете. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, сахарный диабет негативно влияет на сосуды. Поэтому необходимо придерживаться правильного питания, чтобы улучшить их состояние и замедлить патологические изменения.

"Обязательно нужны антиоксиданты. Черника, ежевика и голубика особенно полезны для мелких сосудов. Они улучшают проницаемость последних, укрепляют их и предотвращают потерю зрения при диабете. Как правило, повреждение обычно начинается именно с мелких сосудов", – отметила специалист.





Елена Соломатина врач-диетолог Диабетику полезны продукты, которые содержат хром. Это может быть какао без сахара, рыба, морепродукты, брокколи. Хром помогает провести сахар в клетку, убрать его из кровяного русла. То есть последнее страдает уже меньше.

"Черноплодная рябина, калина содержат много рутина. Это антиоксидант, который как раз отвечает за укрепление сосудов. Также для диабетиков будет полезно все, что содержит витамин C. Это, например, болгарский перец и черная смородина", – добавила Соломатина.

Кроме того, людям, которые страдают от диабета, рекомендуется употреблять продукты, богатые омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. "Жирная рыба предотвращает окислительный стресс, воспаление, и, соответственно, тоже укрепляет сосуды", – заключила диетолог.

Ранее были названы продукты, которые разрушают сосуды. В частности, речь идет о пище, содержащей добавленный сахар. Избыток последнего негативно сказывается на сосудах и может привести к развитию атеросклероза. Кроме того, опасным является сочетание сахара и жира в продуктах. В целом на состояние сосудов в худшую сторону может повлиять употребление фастфуда, сладкой газировки и алкоголя. Кроме того, жирных сортов мяса.

