Терапевт перечислила анализы, которые следует ежегодно сдавать пожилым

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Пожилым людям рекомендуется ежегодно проверять уровень холестерина и глюкозы в крови. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

Специалист напомнила, что с возрастом у человека могут появляться различные проблемы со здоровьем. Поэтому для контроля своего состояния рекомендуется проходить ежегодный чекап.





Людмила Лапа врач-терапевт Каждый год пожилым можно сдавать общий анализ крови, общий анализ мочи, проверять холестерин, глюкозу, ферменты АЛТ и АСТ.

По словам врача, общий анализ крови покажет, есть ли у человека анемия или высокий уровень тромбоцитов.

"Анализ на АЛТ и АСТ нужен для контроля функции печени. Уровень глюкозы покажет, есть ли сахарный диабет, а уровень холестерина поможет косвенно узнать о состоянии сосудистой стенки, отследить динамику атеросклероза. По анализу мочи можно определить, есть ли какие-то проблемы с почками", – объясняет специалист.

Кроме того, терапевт посоветовала обязательно ежегодно делать электрокардиографию (ЭКГ), чтобы оценить работу сердца.

Ранее были названы анализы, которые помогут определить затяжной стресс у человека. Среди прочего рекомендуется проверить, что происходит с гормонами надпочечников, щитовидной железы и ТТГ (тиреотропный гормон). Кроме того, сдать общий анализ крови, а также выяснить уровень глюкозы и магния в ее сыворотке.

