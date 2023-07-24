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12:35

Общество

Терапевт перечислила анализы, которые следует ежегодно сдавать пожилым

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожилым людям рекомендуется ежегодно проверять уровень холестерина и глюкозы в крови. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

Специалист напомнила, что с возрастом у человека могут появляться различные проблемы со здоровьем. Поэтому для контроля своего состояния рекомендуется проходить ежегодный чекап.

Каждый год пожилым можно сдавать общий анализ крови, общий анализ мочи, проверять холестерин, глюкозу, ферменты АЛТ и АСТ.
Людмила Лапа
врач-терапевт

По словам врача, общий анализ крови покажет, есть ли у человека анемия или высокий уровень тромбоцитов.

"Анализ на АЛТ и АСТ нужен для контроля функции печени. Уровень глюкозы покажет, есть ли сахарный диабет, а уровень холестерина поможет косвенно узнать о состоянии сосудистой стенки, отследить динамику атеросклероза. По анализу мочи можно определить, есть ли какие-то проблемы с почками", – объясняет специалист.

Кроме того, терапевт посоветовала обязательно ежегодно делать электрокардиографию (ЭКГ), чтобы оценить работу сердца.

Ранее были названы анализы, которые помогут определить затяжной стресс у человека. Среди прочего рекомендуется проверить, что происходит с гормонами надпочечников, щитовидной железы и ТТГ (тиреотропный гормон). Кроме того, сдать общий анализ крови, а также выяснить уровень глюкозы и магния в ее сыворотке.

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