Эндокринолог рассказала, какие анализы нужно сдать для выяснения причин лишнего веса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Врач-эндокринолог Оксана Михалева рекомендовала пройти обследование людям, которые не могут справиться с лишним весом с помощью рационального питания и физических нагрузок. Об этом сообщает газета "Известия".
Прежде всего Михалева рекомендовала сдать общеклинический анализ крови для оценки уровня гемоглобина и биохимический анализ для определения уровня обмена железа и кальция, липидограммы мочевой кислоты и показателей функции почек и печени.
Также, по ее словам, обязательно нужно проверить уровень витамина D и гормональную функцию щитовидной железы, а также сдать общеклинический анализ мочи, пройти кардиограмму и ультразвуковое исследование органов брюшной полости.
По мнению эксперта, анализы покажут наличие таких осложнений, как атеросклероз сосудов и подагра, различные гормональные нарушения, внутреннее ожирение и камни в желчном пузыре. При некоторых патологиях снижение веса может быть противопоказано.
Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша посоветовала желающим похудеть не употреблять латте и растительное молоко. Она предупредила, что в молоке содержатся калории.
"Доктор 24": сложности похудения
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