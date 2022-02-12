Диетолог перечислила идеальные сочетания продуктов для похудения

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина посоветовала худеющим есть куриную грудку в сочетании с красным перцем и пить чай с мятой для долгого насыщения и улучшения метаболических процессов во время диеты.
"Группа американских ученых провела интересное исследование. Они рекомендовали тем, кто худеет, добавлять в куриные грудки кайенский перец. Он, усиливая секрецию, улучшал переваривание куриной грудки и тем самым продлевал чувство сытости", – рассказала эксперт в интервью программе "Доктор 24".
Однако Чехонина предупреждает, что такое сочетание продуктов будет полезно лишь людям со здоровым желудком. Тем, у кого есть проблемы с пищеварительной системой, употреблять кайенский перец не рекомендуется, подчеркнула диетолог.
По словам врача, идеальный завтрак – это сочетание каши с омлетом. Каша богата сложными углеводами, которые являются источником энергии. Омлет же – источник белка, который является строительным материалом и помогает продлить чувство сытости, уточнила эксперт.
"Для приготовления омлетов проще сразу приобрести яичный белок изолированный, пастеризованный. Можно, конечно, использовать и желток, если мы готовим его из цельных яиц. Но и калорийность такого омлета будет выше", – рассказывает Чехонина.
Цельнозерновой хлеб лучше есть в сочетании с мягким сыром, продолжает эксперт. В нем содержится гораздо меньше жира, чем в твердом, указала она. "Например, можно взять адыгейский. Тем, кто хочет похудеть, достаточно 30 граммов в день", – советует диетолог.
По словам эксперта, из яблока можно приготовить десерт. "Например, можно его запечь. Очень часто печеные яблоки сочетают с медом или сахаром, но мы не будем этого делать. Мы заменим эти компоненты другой специей. Не менее вкусной, но менее калорийной – корицей", – поясняет диетолог.
Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев посоветовал не сочетать рыбу с молочными продуктами, а также с грибами и крупами. Кроме того, к этому блюду лучше не подавать бобовые культуры во избежание тяжести в желудке. Сладкие напитки тоже не лучшая комбинация с рыбой, предупреждает нутрициолог. Газировки и соки сами по себе провоцируют бродильные процессы в желудке, а в сочетании с ней эта проблема может еще больше усугубиться.
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