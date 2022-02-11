Врач рассказал, можно ли запивать пищу водой

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Врач общей практики, обладатель статуса "Московский врач" Денис Прокофьев в беседе с Москвой 24 сообщил, что во время приема пищи можно и нужно запивать ее водой. Недостаток влаги приводит к проблемам со здоровьем.
"Во время еды формируется пищевой комок. Он должен быть достаточно влажным для того, чтобы пройти по пищеводу, а затем попасть в желудок и двенадцатиперстную кишку", – объяснил Прокофьев.
По словам эксперта, в норме увлажнением пищевого комка занимается слюна, однако иногда ее бывает недостаточно.
Врач предупреждает, что во время трапезы нельзя пить очень много – в таком случае желудок наполняется водой, нарушается ферментизация.
"Следует употреблять умеренное количество воды – не более 200 миллилитров за один прием пищи", – подчеркивает Денис Прокофьев.
По словам врача, речь идет именно о воде, а не о соке, киселе или спиртных напитках. Жидкость должна быть комнатной температуры, не подогретой и не охлажденной. Важно также соблюдать питьевой режим, выпивая полтора-два литра в день, отметил Прокофьев.
Ранее врач-диетолог Ольга Лушникова предупреждала, что привычка спать после обеда способствует набору лишнего веса. Во время приема пищи в организм в составе простых и сложных углеводов поступает глюкоза. Она является главным источником энергии для клеток. Для того чтобы израсходовать глюкозу по максимуму и не допустить ее превращения в жир, необходима легкая физическая нагрузка сразу после еды.
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