Диетолог рассказала, какие продукты становятся вкуснее с возрастом

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С возрастом все больше людей переключаются с красного мяса на рыбу и птицу, если есть такая возможность, рассказала Москве 24 врач-диетолог Марина Макиша. Подобные изменения пищевого поведения касаются категории 45–50 лет и старше.
Также диетолог обратила внимание, что дети очень плохо реагируют на горечь, но с возрастом резкие специфические вкусы воспринимаются гораздо лучше. "Дети обычно не едят горький шоколад, только взрослые. В младшем возрасте чаще выбирают молочный", – сказала Макиша.
Специалист добавила, что ощущения от еды в конечном счете формируются за счет двух компонентов – вкусовых сосочков и обонятельных рецепторов в носу. Диетолог подчеркнула, что, невзирая на возраст, вредные продукты физиологически кажутся человеку вкуснее.
"Наш мозг однозначно реагирует намного сильнее на те продукты, в которых содержатся быстрые углеводы, прежде всего сахар. Они вызывают сильный выброс дофамина. Также мозгу нравится жирная пища, она вызывает выброс серотонина", – отметила специалист.
Одним из самых вредных и любимых людьми продуктов являются чипсы, а они как раз содержат соль, жир и картофельный крахмал – по сути, быстрые углеводы, сказала Марина Макиша. То же самое касается шоколада, который представляет из себя смесь жира и сахара.
Ранее психолог Натали Дамасская рассказала, что тяга к сладкому является вполне нормальным и объяснимым явлением. По словам психолога, сахар – это самый быстрый способ наполнить организм энергией, он позволяет создать иллюзию прилива сил. Эксперт отметила, что человек начинает снимать стресс при помощи пищи, если в возрасте до полутора лет получил психологическую травму.
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