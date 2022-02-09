Диетолог рассказала, кому нельзя есть огурцы

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Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 посоветовала не употреблять огурцы при обострении заболеваний желудочного кишечного тракта.
Кроме того, в огурцах могут содержаться нитраты, говорит диетолог. Больше всего их скапливается на кожице овоща, поэтому эксперт рекомендует срезать ее тонким слоем перед употреблением. Также необходимо удалять не менее сантиметра по краям огурца, добавляет Соломатина. Но нитраты могут накапливаться и внутри овоща.
"Существуют овощи, которые накапливают достаточно много нитратов: капуста, свекла, огурец. Поэтому, если мы будем их есть в большом количестве, особенно это касается людей чувствительных к нитратам, то есть беременных, это может повлиять на плод, все-таки лучше ограничиваться", – советует эксперт.
Особую опасность, по словам диетолога, представляют маринованные огурцы, в которых содержится большое количество соли.
"Гипертоникам есть их нельзя, потому что повышается давление. Соль может провоцировать онкологию, раздражает желудок и снижает метаболические процессы", – заключила Соломатина.
Ранее врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, кому нельзя есть морковь. По словам специалиста, от этого овоща лучше отказаться при наличии болезней печени. Кроме того, морковь следует исключить из рациона при энтерите, а также пациентам с язвенной болезнью желудка или кишечника.
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