Диетолог рассказала, кому нельзя есть картофель

Фото: depositphotos/robynmac
Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 посоветовала людям с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью ограничить употребление вареного и печеного картофеля.
"Когда мы запекаем или отвариваем картофель, у него повышается гликемический индекс. Крахмал превращается в сахар и повышает уровень глюкозы в крови. Поэтому такой картофель не стоит часто есть тем, у кого уже диагностирован диабет, есть преддиабетическое состояние, то есть инсулинорезистентность, и тем, кто склонен к набору лишнего веса", – говорит специалист.
Людям с такими заболеваниями диетолог советует охладить приготовленный картофель перед употреблением. При этом, по словам Соломатиной, уменьшится не только гликемический индекс, но и вред от употребления клубней. "В этом случае крахмал становится резистентным, то есть приобретает другое свойство, но не повышает уровень глюкозы в крови", – объясняет Соломатина.
Пюре не рекомендуется употреблять тем, у кого есть лишний вес, продолжает эксперт. "Помимо того, что это гликемический продукт, то есть там есть сахар, к нему еще добавляется жир – это масло, молоко. Это сочетание очень сильно повышает калорийность блюда. Плюс за счет того, что пюре быстрее проглатывается, его хочется больше и больше", – предупреждает диетолог.
При этом жареным картофелем лучше не злоупотреблять никому, говорит Соломатина. Особенно тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, с поджелудочной железой и желчевыводящими путями, так как у людей с этими заболеваниями может возникнуть обострение, заключила она.
Ранее врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, кому нельзя есть морковь. По словам специалиста, этот овощ противопоказан при наличии у человека болезней печени. Кроме того, морковь нельзя есть людям с язвенной болезнью желудка или кишечника, а также при энтерите, предупреждает врач.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: