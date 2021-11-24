Диетолог рассказала, кому нельзя есть картофель

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Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 посоветовала людям с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью ограничить употребление вареного и печеного картофеля.

"Когда мы запекаем или отвариваем картофель, у него повышается гликемический индекс. Крахмал превращается в сахар и повышает уровень глюкозы в крови. Поэтому такой картофель не стоит часто есть тем, у кого уже диагностирован диабет, есть преддиабетическое состояние, то есть инсулинорезистентность, и тем, кто склонен к набору лишнего веса", – говорит специалист.

Людям с такими заболеваниями диетолог советует охладить приготовленный картофель перед употреблением. При этом, по словам Соломатиной, уменьшится не только гликемический индекс, но и вред от употребления клубней. "В этом случае крахмал становится резистентным, то есть приобретает другое свойство, но не повышает уровень глюкозы в крови", – объясняет Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог Большое количество сырого картофеля есть нельзя, потому что в нем содержатся токсичные компоненты и можно навредить организму.

Пюре не рекомендуется употреблять тем, у кого есть лишний вес, продолжает эксперт. "Помимо того, что это гликемический продукт, то есть там есть сахар, к нему еще добавляется жир – это масло, молоко. Это сочетание очень сильно повышает калорийность блюда. Плюс за счет того, что пюре быстрее проглатывается, его хочется больше и больше", – предупреждает диетолог.

При этом жареным картофелем лучше не злоупотреблять никому, говорит Соломатина. Особенно тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, с поджелудочной железой и желчевыводящими путями, так как у людей с этими заболеваниями может возникнуть обострение, заключила она.

Ранее врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала, кому нельзя есть морковь. По словам специалиста, этот овощ противопоказан при наличии у человека болезней печени. Кроме того, морковь нельзя есть людям с язвенной болезнью желудка или кишечника, а также при энтерите, предупреждает врач.