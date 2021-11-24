Диетолог объяснила, кому нельзя есть морковь

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Стало известно, кому нельзя употреблять в пищу морковь. Об этом сообщила врач-диетолог Ольга Кораблева.

В частности, овощ противопоказан при наличии у человека болезней печени. По словам специалиста, в этом случае орган не сможет усвоить каротин.

Кроме того, морковь нельзя есть людям с язвенной болезнью желудка или кишечника, а также при энтерите.

"При выборе моркови нужно иметь в виду, что она не должна быть мягкой и бугристой, а также иметь пятен и трещин (это означает, что у нее испорчена середина). Если ботва слишком густая, то, скорее всего, корнеплод окажется твердым", – порекомендовала диетолог в интервью РИА Новости.

Она добавила, что морковь полезна для кожи и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, овощ крайне удобен для похудения.

Ранее эндокринолог Татьяна Бочарова объяснила, кому нельзя есть капусту. По словам специалиста, продукт стоит исключить из рациона людям с болезнями кишечника, в частности, при энтероколите.

