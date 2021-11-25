Диетолог рассказал, кому нельзя есть яблоки с кожурой

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург рассказал Москве 24, что яблоки с кожурой не рекомендуется есть людям с заболеваниями желудка.





Михаил Гинзбург врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Если у человека имеются заболевания желудка, например язвенная болезнь или эрозивный гастрит, или заболевания пищевода, допустим эрозии, употреблять яблоки с кожурой нельзя, потому что она грубая и может чисто механически травмировать язвенную поверхность.

По словам диетолога, воск, который можно часто встретить на кожуре яблока при покупке, неопасен. "Яблоки сами содержат воск, и есть сорта, в которых этого воска много. Это органическое вещество, которое в природе довольно часто встречается. Ничего особенного тут нет", – сказал врач.

При этом специалист добавил, что иногда яблоки действительно могут натирать пищевым воском, чтобы придать им товарный вид. Мыть кожуру специальными средствами и бояться отравиться в этом случае не стоит, говорит эксперт.

"Многие стараются мыть яблоки чуть ли не в мыле – это все абсолютно излишне. Воск никакого вреда для человека не несет", – указал диетолог.

Тем, у кого нет противопоказания к употреблению кожуры, Гинзбург советует ее с яблок все-таки не срезать. В ней, по словам эксперта, содержится много полезных веществ, одно из которых – кверцетин. Особенно много его в красных сортах, уточнил врач.





Михаил Гинзбург врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Кверцетин улучшает состояние сердечно-сосудистой стенки, помогает противостоять онкозаболеваниям, сердечно-сосудистым заболеваниям. Так что я бы подумал много раз, надо ли мне отказываться от кожуры.

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