Диетолог рассказал, кому нельзя есть яблоки с кожурой

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург рассказал Москве 24, что яблоки с кожурой не рекомендуется есть людям с заболеваниями желудка.
По словам диетолога, воск, который можно часто встретить на кожуре яблока при покупке, неопасен. "Яблоки сами содержат воск, и есть сорта, в которых этого воска много. Это органическое вещество, которое в природе довольно часто встречается. Ничего особенного тут нет", – сказал врач.
При этом специалист добавил, что иногда яблоки действительно могут натирать пищевым воском, чтобы придать им товарный вид. Мыть кожуру специальными средствами и бояться отравиться в этом случае не стоит, говорит эксперт.
"Многие стараются мыть яблоки чуть ли не в мыле – это все абсолютно излишне. Воск никакого вреда для человека не несет", – указал диетолог.
Тем, у кого нет противопоказания к употреблению кожуры, Гинзбург советует ее с яблок все-таки не срезать. В ней, по словам эксперта, содержится много полезных веществ, одно из которых – кверцетин. Особенно много его в красных сортах, уточнил врач.
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