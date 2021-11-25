Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:05

Главная / Новости /

Диетолог рассказал, кому нельзя есть яблоки с кожурой

Срезать и выбросить? Диетолог рассказал, кому нельзя есть яблоки с кожурой
общество еда эксклюзив

Фото: depositphotos/MicEnin

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург рассказал Москве 24, что яблоки с кожурой не рекомендуется есть людям с заболеваниями желудка.

Если у человека имеются заболевания желудка, например язвенная болезнь или эрозивный гастрит, или заболевания пищевода, допустим эрозии, употреблять яблоки с кожурой нельзя, потому что она грубая и может чисто механически травмировать язвенную поверхность.
Михаил Гинзбург
врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор

По словам диетолога, воск, который можно часто встретить на кожуре яблока при покупке, неопасен. "Яблоки сами содержат воск, и есть сорта, в которых этого воска много. Это органическое вещество, которое в природе довольно часто встречается. Ничего особенного тут нет", – сказал врач.

При этом специалист добавил, что иногда яблоки действительно могут натирать пищевым воском, чтобы придать им товарный вид. Мыть кожуру специальными средствами и бояться отравиться в этом случае не стоит, говорит эксперт.

"Многие стараются мыть яблоки чуть ли не в мыле – это все абсолютно излишне. Воск никакого вреда для человека не несет", – указал диетолог.

Тем, у кого нет противопоказания к употреблению кожуры, Гинзбург советует ее с яблок все-таки не срезать. В ней, по словам эксперта, содержится много полезных веществ, одно из которых – кверцетин. Особенно много его в красных сортах, уточнил врач.

Кверцетин улучшает состояние сердечно-сосудистой стенки, помогает противостоять онкозаболеваниям, сердечно-сосудистым заболеваниям. Так что я бы подумал много раз, надо ли мне отказываться от кожуры.
Михаил Гинзбург
врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор

Ранее нутрициолог и фитнес-тренер Наталия Кушнир рассказала, кому лучше отказаться от мандаринов. Она напомнила, что этот фрукт считается аллергенным. Кроме того, по словам специалиста, кислые плоды не рекомендованы людям с заболеваниями пищеварительной системы: гастритом, колитом, язвенной болезнью, а также при проблемах с поджелудочной железой и желчным пузырем.

Читайте также

Медведева Светлана

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать