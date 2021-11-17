Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандарины

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Нутрициолог и фитнес-тренер Наталия Кушнир объяснила, кому не следует есть мандарины. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.
Эксперт отметила, что мандарины содержат большое количество витаминов группы B, P, K и D. Кроме того, в составе фрукта находятся минералы, кальций, магний и калий.
"Мандарины – это отличный антидепрессант. Не только вкус, но и цвет, аромат вызывают ассоциации с праздником!" – продолжила Кушнир.
При этом специалист обратила внимание, что мандарины часто вызывают аллергию. По этой причине фрукт противопоказан детям до 2–3 лет.
"Кислые плоды не рекомендованы людям с заболеваниями пищеварительной системы: гастритом, колитом, язвенной болезнью, а также при проблемах с поджелудочной железой и желчным пузырем", — подчеркнула эксперт.
Ранее врач-диетолог Ольга Кораблева объяснила, кому нельзя есть яблоки. Они противопоказаны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. В частности, речь идет о гастрите и язве желудка.
"Доктор 24": мандарины
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