Психолог объяснила тягу к сладкому

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Тяга к сладкому является вполне нормальным и объяснимым явлением. Для этого существуют определенные психологические причины, рассказала психолог Натали Дамасская.

Человек начинает снимать стресс при помощи пищи, если в возрасте до 1,5 года получил психологическую травму, сообщает Pravda.ru. По словам психолога, сахар – это самый быстрый способ наполнить организм энергией. Он позволяет создать иллюзию прилива сил.

Дамасская отметила, что среди версий причин тяги к сладкому могут быть одиночество и неумение проявлять любовь к себе. Психолог подчеркнула, что для многих людей еда заменяет выстраивание искренних отношений с собой, своими близкими и коллегами.

Ранее диетолог Антонина Саволюк рассказала, что пить кофе во время еды можно, однако в напитке не должно быть добавок, в противном случае он утрачивает свою пользу. Помимо этого, в кофе содержится вещество танин, которое, вступая в реакцию с белками, трудно усваивается пищеварительной системой, добавила Саволюк.

