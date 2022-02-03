Нутрициолог предупредила, что помидоры могут быть смертельно опасными

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Томаты, выращенные у дороги или недалеко от химпредприятий, могут содержать соли тяжелых металлов. Об этом в интервью Пятому каналу рассказала нутрициолог Мария Розанова.
Она подчеркнула, что употребление таких помидоров может привести к отравлению и камням в почках или желчном пузыре.
В некоторых случаях томаты могут спровоцировать кому, добавила эксперт. Речь идет о незрелых плодах, которые содержат соланин. Это ядовитое органическое вещество. В то же время Розанова отметила, что в таком виде овощ опасен только в огромных количествах.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о смертельной опасности гамбургеров. По его словам, это блюдо способно убить около половины тех людей, которые его употребляют.
В гамбургерах, по словам Мясникова, содержится большое количество канцерогенов, способных провоцировать смертельно опасные заболевания, если это блюдо становится частью обычного рациона человека.
"Доктор 24": вся правда о помидорах
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