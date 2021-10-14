Ученые выяснили, какие продукты снижают риск смерти

Фото: depositphotos/igordutina

Ученые из Ирана и Канады выяснили, что регулярное потребление жирных кислот, содержащихся в сое, орехах, масле канолы и льняном семени, снижает риск смерти. Об этом сообщает "Мир 24".

Исследователи проанализировали более 40 научных работ, в которых изучается влияние на здоровье человека потребления альфа-линоленовой кислоты (ALA), которая относится к классу ненасыщенных жирных кислот. В исследованиях приняли участие около 120 тысяч человек в возрасте от 18 до 98 лет. За участниками наблюдали от 2 до 32 лет.

Ученые выяснили, что регулярное потребление альфа-линоленовой кислоты на 10% снижает риск смерти от всех причин, на 8% – от сердечно-сосудистых заболеваний и на 11% – от ишемической болезни сердца.

Такой показатель говорит об уменьшении смертей по всем причинам на 113 случаев на 10 тысяч человек, на 33 случая от сердечно-сосудистых заболеваний и на 23 случая от ишемической болезни сердца.

При этом высокое потребление альфа-линоленовой кислоты повышает риск смерти – от рака 63 дополнительных летальных случая на 120 тысяч человек.

Ученые призывают с осторожностью относиться к рекомендациям по увеличению потребления жирных кислот, поскольку еще точно не изучен риск развития онкозаболеваний.

Ранее американский диетолог Майя Феллер заявила, что самыми полезными видами рыбы являются лосось, скумбрия и селедка. По ее словам, в этой рыбе меньше ртути, чем в тунце, морском окуне и марлине.

