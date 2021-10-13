Диетолог назвала самую полезную рыбу

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Самыми полезными видами рыбы являются лосось, скумбрия и селедка, рассказала американский диетолог, доктор медицинских наук Майя Феллер. Об этом сообщает News.ru.

По ее словам, в этой рыбе меньше ртути, чем в тунце, морском окуне и марлине. Также полезны сардины и анчоусы.

В перечисленных видах содержится много полезной омеги-3. А в лососе, скумбрии и селедке содержится постный белок и витамин D, добавила диетолог.

Специалисты рекомендуют употреблять рыбу дважды в неделю. Феллер советует есть свежую и консервированную рыбу. Однако на этикетке с рыбными консервами не должно быть ничего, кроме самой рыбы, растительного масла, воды и соли.

Ранее эксперты рассказали, что для предотвращения простуды естественным путем рекомендуется в осенний период употреблять жирную рыбу. Она содержит омегу-3 и витамин D, которые помогут держать иммунную систему в тонусе, а высокое содержание витамина С в цитрусовых поспособствует борьбе организма с вирусами. В перечень полезных продуктов для борьбы с простудой вошел и миндаль.

