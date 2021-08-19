Названы продукты, богатые витамином D

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Названы продукты, в которых преобладает витамин D. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По мнению специалистов, витамин D нужен для улучшения усваивания кальция и фосфора, которые необходимы для построения и поддержания здоровья костей. Также этот витамин помогает уменьшить воспаление, которое было связано с хроническими заболеваниями, он замедляет рост раковых клеток и уменьшает образование опухолей кровеносных сосудов.
Отмечается, что витамин D можно получать двумя способами: из продуктов питания и от солнца. Среди продуктов с высоким содержанием витамина D – лосось, сельдь, рыбий жир и тунец.
Как уточнили эксперты, для тех, кто не ест рыбу, витамин D также можно получить из яичных желтков. Один яичный желток содержит около 37 МЕ витамина D. Кроме того, он содержится в грибах: они создают свой собственный витамин D при воздействии солнечного света.
Ранее россиянам рассказали о пользе облепихи. Ягода содержит 190 биологически активных питательных веществ и 20 минеральных элементов. В фитотерапии ее используют для улучшения пищеварения, здоровья сердца и печени, а также лечения кожных заболеваний. А масло ягоды популярно в уходе за кожей: оно снимает раздражение, может лечить акне и замедлять старение.
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