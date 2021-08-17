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Диетолог рассказал, кому следует отказаться от употребления грибов

Продукт не для всех: кому следует отказаться от употребления грибов
общество еда эксклюзив

Фото: Depositphotos/BalaguR

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал Москве 24 о пользе грибов, а также о противопоказаниях к их употреблению.

"Грибы в принципе состоят из одного белка. В них нет никаких других компонентов с точки зрения углеводов и жиров. Получается такой пустой и низкокалорийный продукт, который содержит только белки. Это плюс", – рассказал диетолог.

Несмотря на это, грибы имеют серьезные противопоказания к употреблению среди широкого круга людей, уточнил специалист.

За счет хитиновой клеточной оболочки грибы – очень тяжелый продукт. Их крайне нежелательно употреблять людям с проблемами ЖКТ. Также не стоит есть грибы на ночь и с другими тяжелыми продуктами – чем-то мясным или жареной картошкой.
Евгений Арзамасцев
врач-диетолог, нутрициолог

По словам Арзамасцева, грибы также не рекомендуется есть часто. Регулярное употребление продукта может привести к проблемам с ЖКТ даже у здоровых людей, предупреждает диетолог.

Еще один недостаток грибов заключается в плохой усвояемости имеющихся в них витаминов из-за большого количества клетчатки в составе, отмечает он. Также особое внимание стоит уделить выбору продукта, заявил Арзамасцев.

Нужно интересоваться, где эти грибы были собраны. Они как губка – хорошо впитывают различные вещества, в том числе компоненты земли и яды. То есть если грибы выросли вдоль дороги или в месте, где повышенный радиационный фон, то такой продукт лучше не употреблять.
Евгений Арзамасцев
врач-диетолог, нутрициолог

Лучше всего, по словам специалиста, покупать грибы, выращенные промышленным способом, – проверить это можно, попросив документы на товар.

Также стоит обратить внимание на внешний вид продукта: грибы не должны выглядеть старыми, иметь вкрапления неестественных цветов и плесени, заключил Арзамасцев.

Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, почему опасно злоупотреблять арбузами и дынями. По ее словам, высокий гликемический индекс этих лакомств может привести к метаболическим нарушениям.

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