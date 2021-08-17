Диетолог рассказал, кому следует отказаться от употребления грибов

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Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал Москве 24 о пользе грибов, а также о противопоказаниях к их употреблению.
"Грибы в принципе состоят из одного белка. В них нет никаких других компонентов с точки зрения углеводов и жиров. Получается такой пустой и низкокалорийный продукт, который содержит только белки. Это плюс", – рассказал диетолог.
Несмотря на это, грибы имеют серьезные противопоказания к употреблению среди широкого круга людей, уточнил специалист.
По словам Арзамасцева, грибы также не рекомендуется есть часто. Регулярное употребление продукта может привести к проблемам с ЖКТ даже у здоровых людей, предупреждает диетолог.
Еще один недостаток грибов заключается в плохой усвояемости имеющихся в них витаминов из-за большого количества клетчатки в составе, отмечает он. Также особое внимание стоит уделить выбору продукта, заявил Арзамасцев.
Лучше всего, по словам специалиста, покупать грибы, выращенные промышленным способом, – проверить это можно, попросив документы на товар.
Также стоит обратить внимание на внешний вид продукта: грибы не должны выглядеть старыми, иметь вкрапления неестественных цветов и плесени, заключил Арзамасцев.
Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, почему опасно злоупотреблять арбузами и дынями. По ее словам, высокий гликемический индекс этих лакомств может привести к метаболическим нарушениям.
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