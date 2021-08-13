Москвичам рассказали, как выбрать кукурузу

Кукуруза – самая популярная зерновая культура в мире. Сейчас сезон и свежие початки везут из Крыма и Краснодарского края.

Какой початок выбрать, чтобы зернышки были нежными и сладкими? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.