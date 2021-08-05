Эксперты назвали самую высокооплачиваемую вакансию на удаленке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сервис "Работа.ру" составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий на удаленке, сообщает РИА Новости. По традиции возглавляет рейтинг предложение из сферы информационных технологий.
Наиболее высокую оплату труда на удаленке в августе предлагают разработчику мобильных приложений, владеющему языком программирования Flutter. По данным сервиса, ему готовы платить до 300 тысяч рублей.
От успешного кандидата требуется опыт нативной разработки под iOS/Android от 2 лет. Специалисту предстоит заниматься проектированием архитектурных приложений.
Вторую строчку в рейтинге высокооплачиваемых удаленных вакансий занимает предложение на позицию "аналитик-консультант" в агентство спортивной аналитики. Успешному кандидату обещают платить 230 тысяч рублей.
У будущего сотрудника должен быть стаж не менее 3 лет, наличие базы данных и опыт работы с социальными сетями. Успешному соискателю предстоит заниматься сбором, обработкой и аналитикой данных.
Рекрутер на удаленке может зарабатывать до 150 тысяч рублей. В обязанности специалиста будет входить подбор кадров под запросы клиента, проведение собеседований и ведение отчетности.
Доход в 120 тысяч рублей обещают сразу в нескольких удаленных вакансиях. На такую зарплату может рассчитывать главный специалист по отоплению, вентиляции и кондиционированию. Ему предстоит проектировать вентиляции, разрабатывать техзадание и выполнять необходимые предварительные расчеты.
Также 120 тысяч может зарабатывать Digital performance manager. Специалист в этой сфере будет заниматься прямыми продажами продуктов в сфере HR-коммуникаций и рекрутинговых активностей. Ту же сумму предлагают программисту 1C и PHP-разработчику.
Ранее сенатор, представитель Мосгордумы в Совете Федерации Инна Святенко заявила, что востребованность формата дистанционной работы будет расти среди женщин с детьми. По ее словам возможности гибкого графика и работы из дома очень важны для женщин, ухаживающих за малышами.
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