Офтальмологи объяснили, как сохранить здоровье глаз, работая за компьютером

В век высоких технологий никому не придет в голову отказываться от компьютеров и смартфонов. Однако многие пользователи опасаются, что такая техника вредит здоровью. Мы разбирались, наносит ли урон глазам использование компьютерных приспособлений и как этому противостоять.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Беречь смолоду

Врач-офтальмолог Дарья Барышникова отмечает, что даже самые современные компьютерные разработки не дают полной защиты от вредных воздействий.

"По статистике, в мире около 70% пользователей страдают компьютерным зрительным синдромом, который был выявлен в 90-х годах", – комментирует эксперт.

По словам офтальмолога, при длительной работе за компьютером у глаз не бывает необходимых фаз расслабления, аккомодационные мышцы постоянно находятся в напряжении. Врач отмечает, что это приводит к снижению работоспособности, а также к затуманиванию зрения, трудностям при фокусировке при переносе взгляда с ближних на дальние предметы, покраснению глаз. Возникает и синдром сухого глаза, который сопровождается жжением, слезотечением и ощущением инородного тела. Кроме того, у пользователей может двоиться в глазах, они испытывают боль при движении глаз.





Дарья Барышникова врач-офтальмолог Если у взрослых подобные явления рано или поздно проходят, то у детей продолжительная работа перед монитором может вызвать необратимые последствия, так как формирование органа зрения еще продолжается. Последствием может стать прогрессирование миопии (близорукости), а также головные боли.

По словам врача-офтальмолога, данные исследований говорят о том, что более половины старших школьников при работе с компьютером жалуются на усталость глаз. Необходимо ограничивать время непрерывного сидения за компьютером, ориентируясь на нормы зрительной работы для детей и подростков.

"Учащимся с 1-го по 5-й класс разрешается 10–15 минут непрерывной работы. Для учеников с 6-го по 9-й норма – 20–25 минут. Для школьников 10-х и 11-х классов допустимо 30 минут непрерывной работы", – поясняет эксперт.

Взрослые могут работать за компьютером час, после чего глазам необходим отдых. Дарья Барышникова также рекомендует выделить день, когда возможен полный отказ от компьютеров.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Смотри в оба

Эксперт Дарья Барышникова советует всем пользователям во время перерывов делать гимнастику для глаз, которая способствует снятию зрительного напряжения и улучшению местного кровоснабжения. А каждые два часа рекомендованы упражнения для расслабления мышц шеи.

"При выявленном и подтвержденном синдроме сухого глаза необходимо использование слезозаменителей без консервантов для более качественного увлажнения поверхности глаза", – комментирует врач-офтальмолог. Для снижения нагрузки на зрение эксперт рекомендует держать монитор на расстоянии вытянутой руки (не менее 50 сантиметров).

"Верхняя граница монитора должна располагаться на уровне глаз или не ниже чем на 15 сантиметров. У персонального компьютера должно быть антибликовое покрытие. Внешняя освещенность экрана должна составлять 100–250 люксов Нельзя работать в плохо освещенном помещении", – говорит врач-офтальмолог.

Специалист советует отказаться от маленьких мониторов, так как они вызывают большее напряжение глаз, и рекомендует использовать режим "защита глаз", который снижает негативное влияние синего цвета. При чтении с экрана, по мнению эксперта, черный текст на белом фоне считается наилучшим выбором.

Дарья Барышникова предупреждает, что взрослым желательно проходить ежегодный плановый осмотр у офтальмолога, а ребенка стоит сразу вести к специалисту при появлении головных болей, а также если он часто моргает, трет глаза или же прищуривает один или оба глаза.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Лечат прогулки

По мнению врача-офтальмолога Антониды Майковой, не стоит ограничивать себя и детей в использовании компьютерных технологий, но важно сделать общение с техникой правильным и безопасным. Эксперт отмечает, что проблема ухудшения зрения связана в первую очередь с изменением образа жизни современных людей. Так, по словам врача, в эпоху компьютеров и гаджетов и взрослые, и дети редко выходят на прогулки, предпочитая проводить время за мониторами.

"Доказано, что недостаток дневного света провоцирует развитие близорукости. Естественный свет положительно влияет на правильный рост глазного яблока, предотвращая его быстрые скачки", – комментирует офтальмолог.

Врач не исключает, что у взрослых и детей при постоянном использовании компьютеров и гаджетов может ухудшаться зрение. Но это, по мнению эксперта, происходит также при чтении, выполнении домашней работы, лепке, рисовании, рукоделии – словом, при любой деятельности, когда приходится орудовать на расстоянии, близком от глаз. Специалист отмечает, что глаза в этот момент не расслабляются.

"Если прекратить работу на компьютере и отобрать гаджеты у детей, то это не решит проблему. Необходимо проводить ежедневные прогулки на улице, на свежем воздухе", – утверждает эксперт. А чтобы не навредить компьютерной деятельностью, офтальмолог рекомендует прежде всего правильно организовать рабочее место.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Следи за собой

Антонида Майкова подчеркивает, что компьютер должен находиться от глаз на расстоянии 50–70 сантиметров, а планшет и телефон можно располагать не менее чем в 30 сантиметрах от органа зрения. Причем, по мнению врача, расстояния в 30 сантиметров нужно придерживаться, выполняя любую работу, при которой требуется что-то держать на небольшом удалении от глаз.

"Детям в возрасте до двух лет не рекомендуется пользоваться компьютерами и планшетами. Малышам от двух до пяти лет можно разрешить такое занятие не более чем на час в день. А в возрасте от шести и старше – не более чем на два часа в день", – предостерегает Антонида Майкова. Врач-офтальмолог отмечает, что нельзя оставлять ребенка наедине с компьютером и гаджетами – взрослый должен быть рядом и контролировать процесс.

"Соблюдайте правило отдыха "20–20–20", которое означает, что вам надо делать перерыв после каждых 20 минут на 20 секунд и смотреть на дальние объекты на расстоянии 20 футов (6 метров)", – советует эксперт.

По мнению офтальмолога, если взрослый или ребенок намеревается посмотреть какие-либо видео в интернете, то следует делать это на компьютере, так как есть возможность расположить его подальше от глаз.

"Мультики и фильмы лучше смотреть не на планшете или в телефоне, а по телевизору на расстоянии 2–3 метров. Его диагональ должна быть 40–50 дюймов", – говорит эксперт.

Использование компьютера и гаджетов врач рекомендует прекратить не менее чем за час до сна.

