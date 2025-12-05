В "Ростелекоме" сообщили об отражении кибератак на сайт прямой линии с Путиным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На ресурсы прямой линии с президентом РФ осуществляются кибератаки, рассказал заместитель президента – председателя правления "Ростелекома" Сергей Онянов. Его слова передает ТАСС.

По его словам, атаки фиксируются как внутри страны, так и из-за рубежа. В частности, происходит подмена IP-адресов. Однако он уточнил, что все противоправные действия успешно отражаются. Добиться этого удается в том числе благодаря взаимодействию со спецслужбами, что позволяет, в частности, блокировать мошеннические сайты-зеркала.

Онянов добавил, что подготовка к отражению атак велась тщательно. Для этого изучался опыт 2024 года, в том числе то, каким образом тогда осуществлялись противоправные действия, из каких регионов, а также с использованием каких технологий.

"В этом году перед прямой линией мы проводили разные тесты, сами пытались взломать наши ресурсы, которые основаны на отечественном оборудовании. И на текущий момент система готова к отражению разного рода атак", – подчеркнул он.

Онянов также напомнил, что в 2024-м сайт "Москва-путину.рф" "ни разу не упал". В настоящее время портал продолжает работать без перебоев.

В середине сентября этого года Путин поручил правительству России и своей администрации подготовиться к новой прямой линии. Тогда президент призывал сделать так, чтобы работа с обращениями россиян была максимально разбюрократизирована.

Прямая линия главы государства запланирована на 19 декабря. В эфир программа выйдет в 12:00 по московскому времени. Мероприятие будет объединено с большой пресс-конференцией.

Прием вопросов начался с 15:00 четверга, 4 декабря, и продлится до окончания прямой линии. Обращения принимаются через специальное мобильное приложение, СМС и ММС по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40, а также с помощью сайта программы "Москва-путину.рф".

Кроме того, текстовые и видеовопросы президенту россияне могут отправить в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также данной функцией можно воспользоваться в чат-боте мессенджера МАХ.

Для сбора всех вопросов Кремль задействует технологии ИИ. Это позволит оперативно довести "весь срез общественного мира" до президента.

