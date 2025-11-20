Прямая линия Путина охватит обращения со всей страны

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Прямая линия Владимира Путина, которая пройдет одновременно с большой пресс-конференцией, охватит обращения со всей страны. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Откуда они будут, сейчас нам спрогнозировать вряд ли можно. Но то, что это будет вся география нашей огромной страны, это однозначно", – подчеркнул он.

Также представитель Кремля раскрыл, что по предварительным планам выступление президента пройдет без прямых включений с мест, поскольку граждане, живущие в различных регионах, будут сами записывать видеообращения.

Отвечая на вопрос о привлечении искусственного интеллекта (ИИ), Песков пояснил, что Кремль использует такие технологии только для анализа больших данных, так как на прямую линию приходят миллионы обращений.

Более того, Песков назвал активно развивающийся ИИ эффективным инструментом для систематизации вопросов россиян, который не только позволяет улучшать качество, но и скорость обработки сообщений от жителей страны. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ призвал не бояться применения искусственного интеллекта в подготовке прямой линии, заверив, что ИИ только помогает собирать обращения.

"Он помогает их собирать, но реагирует на эти вопросы все равно глава государства и соответствующие ведомства", – сказал Песков.

Также он добавил, что в своей повседневной работе Путин не прибегает к использованию искусственного интеллекта.

Ранее Путин подтвердил, что применяет технологии ИИ GigaChat для обработки вопросов прямой линии. Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов уточнял, что данная система ускоряет распределение запросов по ответственным органам, сокращая анализ и маршрутизацию до 10 секунд.

Таким образом, ИИ снимет с госслужащих организационную и техническую работу, освободив время для общения с людьми, отмечал он, добавляя, что в будущем искусственный интеллект будет не только сортировать, но и анализировать запросы, помогая чиновникам готовить ответы.

На сегодняшний день дата проведения прямой линии официально не была объявлена, но СМИ предположили, что мероприятие пройдет 19 декабря. В качестве альтернативны также рассматривается 18 декабря.