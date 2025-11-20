Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 13:49

Политика

Прямая линия Путина охватит обращения со всей страны

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Прямая линия Владимира Путина, которая пройдет одновременно с большой пресс-конференцией, охватит обращения со всей страны. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Откуда они будут, сейчас нам спрогнозировать вряд ли можно. Но то, что это будет вся география нашей огромной страны, это однозначно", – подчеркнул он.

Также представитель Кремля раскрыл, что по предварительным планам выступление президента пройдет без прямых включений с мест, поскольку граждане, живущие в различных регионах, будут сами записывать видеообращения.

Отвечая на вопрос о привлечении искусственного интеллекта (ИИ), Песков пояснил, что Кремль использует такие технологии только для анализа больших данных, так как на прямую линию приходят миллионы обращений.

Более того, Песков назвал активно развивающийся ИИ эффективным инструментом для систематизации вопросов россиян, который не только позволяет улучшать качество, но и скорость обработки сообщений от жителей страны. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ призвал не бояться применения искусственного интеллекта в подготовке прямой линии, заверив, что ИИ только помогает собирать обращения.

"Он помогает их собирать, но реагирует на эти вопросы все равно глава государства и соответствующие ведомства", – сказал Песков.

Также он добавил, что в своей повседневной работе Путин не прибегает к использованию искусственного интеллекта.

Ранее Путин подтвердил, что применяет технологии ИИ GigaChat для обработки вопросов прямой линии. Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов уточнял, что данная система ускоряет распределение запросов по ответственным органам, сокращая анализ и маршрутизацию до 10 секунд.

Таким образом, ИИ снимет с госслужащих организационную и техническую работу, освободив время для общения с людьми, отмечал он, добавляя, что в будущем искусственный интеллект будет не только сортировать, но и анализировать запросы, помогая чиновникам готовить ответы.

На сегодняшний день дата проведения прямой линии официально не была объявлена, но СМИ предположили, что мероприятие пройдет 19 декабря. В качестве альтернативны также рассматривается 18 декабря.

Читайте также


властьполитика

Главное

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика