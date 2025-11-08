Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:34

Политика

Песков заявил, что Кремль своевременно сообщит дату прямой линии Путина

Фото: kremlin.ru

Кремль позднее объявит дату прямой линии Владимира Путина, совмещенной с большой пресс-конференцией президента. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Официально дату сообщим своевременно", – отметил Песков, которого цитирует ТАСС.

В сентябре Путин поручил правительству России и своей администрации подготовиться к новой прямой линии. Президент призвал сделать так, чтобы работа с обращениями россиян была максимально разбюрократизирована.

В настоящее время ведется подготовка к прямой линии. Песков назвал этот процесс сложным. Для сбора всех вопросов Кремль задействует технологии ИИ. Это позволит оперативно довести "весь срез общественного мира" до президента.

Прямая линия Владимира Путина пройдет в декабре

Читайте также


властьполитика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика