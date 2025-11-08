01:34Политика
Песков заявил, что Кремль своевременно сообщит дату прямой линии Путина
Фото: kremlin.ru
Кремль позднее объявит дату прямой линии Владимира Путина, совмещенной с большой пресс-конференцией президента. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Официально дату сообщим своевременно", – отметил Песков, которого цитирует ТАСС.
В сентябре Путин поручил правительству России и своей администрации подготовиться к новой прямой линии. Президент призвал сделать так, чтобы работа с обращениями россиян была максимально разбюрократизирована.
В настоящее время ведется подготовка к прямой линии. Песков назвал этот процесс сложным. Для сбора всех вопросов Кремль задействует технологии ИИ. Это позволит оперативно довести "весь срез общественного мира" до президента.
Прямая линия Владимира Путина пройдет в декабре